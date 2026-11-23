Запрет относится к государственным и частным школам, детским клубам и группам продленного дня. Пользоваться смартфонами и другими личными устройствами с доступом в интернет будет запрещено как во время уроков, так и на переменах. Исключения предусмотрены только по медицинским показаниям и для детей с ограниченными возможностями.