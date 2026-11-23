В Дании с 2027 года запретят мобильные телефоны в школах
Правительство Дании договорилось с парламентскими партиями о введении общенационального запрета на использование мобильных телефонов в школах и учреждениях внешкольного образования. Ограничения планируется ввести со следующего учебного года, объявило министерство образования Дании.
Запрет относится к государственным и частным школам, детским клубам и группам продленного дня. Пользоваться смартфонами и другими личными устройствами с доступом в интернет будет запрещено как во время уроков, так и на переменах. Исключения предусмотрены только по медицинским показаниям и для детей с ограниченными возможностями.
«Дети должны иметь возможность ходить в школу, не отвлекаясь постоянно на социальные сети, интернет-магазины и игры», — заявил министр образования Дании Магнус Хеунике. В 2025 году власти Дании обязали школы самостоятельно установить у себя ограничения на использование мобильных устройств. Новое соглашение предусматривает единый запрет на национальном уровне.