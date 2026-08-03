Reuters: Дания расширила призыв в армию для защиты от США
В Дании 3 августа заработала новая система призыва на военную службу. Страна наращивает военную мощь из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, а также намерений США захватить Гренландию, пишет Reuters.
Срок военной службы увеличен с четырех до 11 месяцев. К 2033 году власти страны планируют увеличить количество призывников с 5 тыс. до 7,5 тыс. в год.
Кроме того, в августе призывники впервые отправятся в Гренландию, где будут выполнять оперативные задачи вместе с профессиональной армией. Их численность составляет всего 100 человек. Новобранцев ждут пять месяцев базовой подготовки и еще полгода оперативной службы.
Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать новым американским штатом. Он не исключал как военную операцию, так и покупку территории.
Увеличение срока призыва в Дании и отправка призывников в Гренландию связаны с изменением геополитической ситуации и претензиями на остров. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США и не исключал как военную операцию, так и покупку острова. Это вызвало обеспокоенность в Европе, где страны-члены НАТО, включая Францию и Германию, обсуждали возможные сценарии ответа на случай силового захвата Гренландии.
Датские военнослужащие, направленные в Гренландию в январе 2026 года, готовились к возможному вооруженному столкновению с США, включая подготовку к уничтожению взлетно-посадочных полос для предотвращения высадки американских войск. Власти Дании и Гренландии исключают возможность присоединения острова к США, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что Гренландия не продается и является неотъемлемой частью датского королевства. Дания также увеличивает военные расходы, чтобы укрепить оборону Гренландии, связывая это с возможными угрозами со стороны России, несмотря на то, что глава Арктического командования Дании Сорен Андерсен называл угрозу вооруженного нападения США «гипотетической».
Власти США, в свою очередь, предпринимают шаги для усиления своего присутствия в регионе. Например, Пентагон перевел Гренландию из ведения своего Европейского командования под контроль Северного командования, отвечающего за оборону территории США, что в Европе было воспринято как «символический жест», направленный на привязку острова к США. На Гренландии уже расположена американская военно-космическая база Питуффик, где проводятся работы по модернизации радиолокационных систем и аэродромной инфраструктуры.
Хотя Дания является членом НАТО, отношения между Данией и США по вопросу Гренландии характеризуются напряженностью. МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что США не получат Гренландию, и подчеркивал, что Дания является близким союзником США, но «США — это больше, чем один президент». Европейские лидеры пытались договориться по данному вопросу с США, а Евросоюз даже готовился к прямой конфронтации с США из-за агрессивной политики по отношению к Гренландии.