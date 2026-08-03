Reuters: Дания расширила призыв в армию для защиты от США

В Дании 3 августа заработала новая система призыва на военную службу. Страна наращивает военную мощь из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, а также намерений США захватить Гренландию, пишет Reuters.

Срок военной службы увеличен с четырех до 11 месяцев. К 2033 году власти страны планируют увеличить количество призывников с 5 тыс. до 7,5 тыс. в год.

Кроме того, в августе призывники впервые отправятся в Гренландию, где будут выполнять оперативные задачи вместе с профессиональной армией. Их численность составляет всего 100 человек. Новобранцев ждут пять месяцев базовой подготовки и еще полгода оперативной службы.

Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что остров должен стать новым американским штатом. Он не исключал как военную операцию, так и покупку территории.