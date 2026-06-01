В Дании спустя два месяца после выборов сформировали правительство

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ей удалось сформировать левоцентристское коалиционное правительство. Формирование кабинета министров шло с марта. Это были самые продолжительные переговоры по формированию правительства в истории королевства.

«Я была на приеме у короля и объявила, что после долгих переговоров правительство может быть сформировано», — заявила госпожа Фредериксен. По данным Reuters, в новое правительство, помимо победивших социал-демократов, войдут Социал-либеральная партия, «Лево-зеленые» и центристские «Умеренные».

Состав кабинета министров будет объявлен 3 июня. 24 марта в Дании прошли парламентские выборы. Социал-демократы победили с 21,8% голосов, однако ни у одного из кандидатов в премьеры не оказалось большинства для формирования правительства.