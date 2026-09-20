Остров наш

США и Дания, похоже, договорились об урегулировании кризиса вокруг Гренландии. Президент Дональд Трамп объявил: на днях стороны заключат сделку, по условиям которой американцы смогут, с одной стороны, значительно и бессрочно расширить свое военное присутствие на острове, а с другой — блокировать любые попытки своих оппонентов закрепиться в этом стратегически важном регионе. И хотя у США в Гренландии и так были большие права и возможности, если верить Дональду Трампу, речь идет о дипломатическом прорыве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Длившийся более полутора лет конфликт между Вашингтоном и Копенгагеном вокруг статуса Гренландии (официально входящей в состав датского королевства на правах автономии) близок к разрешению. США, видимо, более не будут пытаться выкупить остров, угрожать захватить его силой и уговаривать его жителей восстать против центра. Как сообщил Дональд Трамп, в ближайшие дни, «на полях» сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, стороны заключат сделку, позволяющую США добиться желаемого дипломатическим путем. «Я рад объявить, что США вступили в соглашение с Данией и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии, полностью учитывает все из многих причин для беспокойства США»,— написал он в соцсети TruthSocial.

Американский президент не представил текст подготовленного соглашения, но раскрыл три его составляющие.

Во-первых, оно, по его словам, будет бессрочным.

Во-вторых, оно позволит США значительно расширить свое военное присутствие на острове, чем американцы, как следует из его поста, намерены «немедленно» заняться.

И в-третьих, никакие оппоненты США впредь не смогут создавать на острове военные базы или вкладывать в него значимые инвестиции без письменного одобрения американцев. «США навсегда получат полную возможность делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности и защиты Гренландии и Соединенных Штатов»,— объявил Дональд Трамп.

Власти Дании и Гренландии подтвердили готовность выхода на новые договоренности с США, но куда менее пафосно. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что «рада, что есть перспективы хорошего соглашения для Гренландии, Королевства Дания и США» (цитата по «РИА Новости»). При этом она подчеркнула, что документ учитывает как суверенитет и территориальную целостность королевства, так и право народа Гренландии на самоопределение. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, отметил, что новое соглашение укрепит безопасность Гренландии, Дании, США и НАТО.

Вернувшись в Белый дом в январе 2025 года, Дональд Трамп упрекнул датские власти в том, что они недостаточно делают для обеспечения безопасности стратегически важного острова, на который якобы посягают Китай и Россия. Впоследствии американский президент неоднократно говорил, что рассматривает вхождение Гренландии в состав США как «абсолютную необходимость для национальной безопасности» своей страны, в том числе с точки зрения его мегапроекта по созданию системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол». При этом он признавал, что для него лично «психологически важно», чтобы остров стал американским. У властей Дании такой подход по понятным причинам вызывал категорическое неприятие. Большинство европейских стран—членов НАТО выражали солидарность с Копенгагеном, но в основном на словах. На самом острове тем временем начали всерьез готовиться к американскому вторжению.

Между тем до обнародования текста нового соглашения остается неясным, действительно ли речь идет о дипломатическом прорыве, как стремится представить дело Дональд Трамп. Американские и европейские СМИ напоминают, что США по американо-датскому соглашению 1951 года об обороне Гренландии и так обладали на острове большими правами и возможностями. По их версии, ничего нового Белый дом не добился, а сделка лишь позволяет американской администрации «сохранить лицо». Но при этом мало кто упоминает об обновленной версии этого соглашения 1951 года, принятой США, Данией и Гренландией в 2004 году (так называемом Соглашении Игалику). Если то, что анонсировал Дональд Трамп действительно войдет в новый документ, то по сравнению с ныне действующими договоренностями от 2004 года — это значимое достижение для США.

Соглашение 2004 года связывает американское военное присутствие с Вашингтонским договором о создании НАТО и нахождением Гренландии в составе датского королевства.

Если же верить Дональду Трампу, впредь американские военные смогут оставаться на острове бессрочно, без привязки к НАТО и даже в том случае, если Гренландия обретет независимость.

Что касается американских военных баз, то в соглашении 2004 года обозначена лишь одна — Туле (позже переименованная в Питуффик). Открытие новых объектов, согласно этому документу, возможно лишь после консультаций с властями Гренландии и Дании. Сегодня военно-космическая база Питуффик примерно со 150 американскими военнослужащими остается единственным военным объектом США на острове, в то время как в период холодной войны США держали там до 10 тыс. человек на 17 крупных и 50 небольших локациях. Судя по заявлению Дональда Трампа, США добились права реанимировать свои базы и создавать новые без необходимости консультаций с местными властями и Копенгагеном. Первыми якобы планируется вновь ввести в строй закрытые военные аэродромы близ Нарсарсуака и Кангерлуссуака на юге Гренландии.

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Важным представляется и право США блокировать любое военное и экономическое присутствие их оппонентов на острове. В соглашении 2004 года речь идет лишь о планах развития «экономического и технического сотрудничества» между США, Гренландией и Данией. Создать военные базы на острове никто из соперников США и не пытался — это было бы невозможно, учитывая, что Гренландия входит в НАТО. Но к экономическому развитию Гренландии некоторое время назад активный интерес проявляли китайцы в рамках своей концепции «Полярного шелкового пути». Однако из-за возражений США практически все крупные инфраструктурные и горнодобывающие проекты Китая были в итоге заморожены или полностью закрыты гренландскими и датскими властями.

Новое соглашение может позволить США на раннем этапе блокировать попытки третьих стран закрепиться на острове.

По словам руководителя сектора стратегического анализа и прогноза Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константина Богданова, интерес американцев к Гренландии носит давний характер, причем превалирующе военный. «Основное значение Гренландии — это удобное расположение как передового поста раннего оповещения. Там стоит радарная станция американской системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, развернутая на северные и северо-западные углы, то есть навстречу потенциальным траекториям баллистических ракет, стартующих с территории России, а также крылатых ракет, запускаемых над Арктикой»,— напомнил он в беседе с “Ъ”.

В последние лет 10–15 США, по его словам, нервно реагировали на попытки Китая запустить инвестиционные и инфраструктурные проекты на территории Гренландии. «В текущем варианте соглашение сохраняет и укрепляет американский приоритет в Гренландии, устраняет озабоченность появлением там китайского влияния (включая возможность развертывания технических средств разведки), а главное — разрешает дипломатический кризис в отношениях с Копенгагеном, возникший из-за неуклюжих выступлений президента Трампа»,— резюмирует эксперт.

Елена Черненко