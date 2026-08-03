Дания укрепит военное присутствие на Фарерских островах

Военное присутствие Дании на Фарерских островах (они входят в Данию на условиях широкой автономии) будет увеличено. Об этом 2 августа договорились министр обороны страны Йеппе Бруус и министр иностранных дел и рыболовства Фарерских островов Боардур оа Стайг Нильсен. О договоренности сообщило Министерство обороны страны.

Как следует из заявления, детали нового соглашения еще обсуждаются. Скорее всего, оно будет предусматривать проведение на территории островов долгосрочной операции вооруженных сил Дании «Арктическая стойкость», предполагающей постоянное патрулирование и ведение разведки в высоких широтах. Как отмечают датские СМИ, предполагается также размещение на островах самолетов F-35, регулярное патрулирование прохода GUIK (Фареро-Исландский рубеж) самолетами Boeing P-8A Poseidon, развертывание новых радарных комплексов и беспилотников для круглосуточного слежения за морем и воздушным пространством.

Андрей Келекеев