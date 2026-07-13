Bloomberg: в ЕС обсудили возможность военного конфликта с США из-за Гренландии
Европейские чиновники в частном порядке обсудили возможность начала конфликта с США из-за притязаний президента Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Фото: Tim Barsoe / Reuters
В Евросоюзе опасаются того, что Дональд Трамп может применить силу для захвата Гренландии, если Дания откажется передать контроль над островом, пишет Bloomberg. Власти Дании подготовили план на случай нападения и увеличили военное присутствие на острове. В ЕС начали обсуждать, «в какой момент их обязательства перед НАТО могут потребовать от них вступить в борьбу с США», отмечает агентство.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе резко смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. После этого стороны начали обсуждать оборонное сотрудничество — строительство трех американских баз в Гренландии.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».
Обеспокоенность по поводу притязаний Дональда Трампа на Гренландию подтолкнула европейских лидеров к обсуждению создания нового оборонного альянса, поскольку они больше не считают США надежным торговым партнером и союзником по безопасности. В частности, речь шла о возможности применения 5-й статьи Североатлантического договора НАТО в случае американского вторжения на территорию другого члена альянса. Европейские чиновники признают, что военное превосходство США огромно, но рассматривают варианты противодействия, включая санкции против американских компаний и вывод войск США с европейских баз.
Противостояние из-за Гренландии оказало влияние на крупные международные события, такие как планы экономической поддержки Украины после завершения боевых действий. В Европейском союзе считают, что не могут игнорировать действия Трампа в отношении Гренландии и одновременно сотрудничать со США по вопросам мирного урегулирования на Украине. Также обсуждения касались укрепления ядерных арсеналов Европы для снижения зависимости от США, включая модернизацию французского ядерного оружия и возможную передислокацию бомбардировщиков.
При этом ряд европейских стран, включая Данию, Норвегию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, направили военнослужащих в Гренландию для проведения учений, чтобы показать Трампу серьезность своих намерений и готовность защищать остров от внешней угрозы. Этот шаг был воспринят Дональдом Трампом как повод для угрозы введения 10-процентных пошлин на товары из этих стран.