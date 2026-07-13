Bloomberg: в ЕС обсудили возможность военного конфликта с США из-за Гренландии

Европейские чиновники в частном порядке обсудили возможность начала конфликта с США из-за притязаний президента Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Barsoe / Reuters Фото: Tim Barsoe / Reuters

В Евросоюзе опасаются того, что Дональд Трамп может применить силу для захвата Гренландии, если Дания откажется передать контроль над островом, пишет Bloomberg. Власти Дании подготовили план на случай нападения и увеличили военное присутствие на острове. В ЕС начали обсуждать, «в какой момент их обязательства перед НАТО могут потребовать от них вступить в борьбу с США», отмечает агентство.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе резко смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. После этого стороны начали обсуждать оборонное сотрудничество — строительство трех американских баз в Гренландии.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».