В Дании обнаружили крупнейший в стране серебряный клад викингов

Житель Дании обнаружил у себя во дворе серебряный клад времен викингов, сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio. При раскопках выяснилось, что клад стал самым крупным из ранее найденных в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nordjyske Museer Фото: Nordjyske Museer

Мужчина обнаружил, что в его саду закопано серебро, когда строил во дворе террасу. На его участке были зарыты более 700 серебряных предметов общим весом 18,5 кг. Среди них — серебряные слитки, ювелирные изделия, около 47 монет, в том числе арабского происхождения, небольшой молот бога грома и молний Тора и другие мелкие предметы. На слитках изображены кресты и молоты Тора.

До этого крупнейшим кладом викингов в Дании считалось сокровище Терслева, которое весит приблизительно 6,5 кг. Его обнаружили в 1911 году в деревне Терслев на острове Зеландия.