Захарова отреагировала на отказ Дании представлять ЕС на переговорах с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен выступать от имени Евросоюза на потенциальных переговорах с Россией. «На „камень, ножницы“ еще не скидывались?»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.
Метте Фредериксен выступила с заявлением 10 ноября. Она подчеркнула, что намерена участвовать в формировании общей европейской позиции на переговорах с Россией, но ведущая роль в таких контактах должна принадлежать общеевропейским институтам.
Источники The Telegraph называли Метте Фредериксен одним из кандидатов на роль переговорщика от ЕС на переговорах с Россией по Украине. Среди других кандидатов собеседники издания выделяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.