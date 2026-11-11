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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Захарова отреагировала на отказ Дании представлять ЕС на переговорах с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен выступать от имени Евросоюза на потенциальных переговорах с Россией. «На „камень, ножницы“ еще не скидывались?»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.
Метте Фредериксен выступила с заявлением 10 ноября. Она подчеркнула, что намерена участвовать в формировании общей европейской позиции на переговорах с Россией, но ведущая роль в таких контактах должна принадлежать общеевропейским институтам.
Источники The Telegraph называли Метте Фредериксен одним из кандидатов на роль переговорщика от ЕС на переговорах с Россией по Украине. Среди других кандидатов собеседники издания выделяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.