МИД России вызвал посла Дании из-за инцидента с вертолетом в Балтийском море

Посла Дании в Москве Рольфа Холмбо вызвали в российский МИД. Ведомство заявило протест Копенгагену из-за провокационных действий датского вертолета типа Fennec, пролетавшего над российским корветом «Сообразительный» в юго-западной части Балтийского моря.

Российская сторона указала, что расценивает действия датских ВВС как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. «В условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, напрямую связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента»,— указано в пресс-релизе российского МИДа.

Российский фрегат запустил сигнальные ракеты 14 сентября. Копенгаген заявил, что воздушное судно проводило «плановую фотосъемку» корабля, и назвал действия России неприемлемыми. МИД России объяснил, что вертолет приблизился к кораблю менее чем на 50 метров, что создавало угрозу безопасности мореплавания. Экипаж корвета выпустил две сигнальные ракеты в сторону, противоположную от вертолета, «после чего он прекратил провокационные действия», добавили в ведомстве.