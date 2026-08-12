В Дании обезглавили и украли установленный в парке бюст Путина

Неизвестные отпилили и забрали голову бюста президента России Владимира Путина в городе Орхус в Дании, сообщает телеканал TV2. Скульптура была частью рекламной кампании радиостанции Radio4.

Бюст российского президента установили в парке в начале недели. Через несколько часов бюст нашли обезглавленным. Его оставшуюся часть передали радиостанции. Radio4 сообщила, что ведет поиски головы скульптуры.

Проект Radio4 посвящен самым влиятельным и обсуждаемым людям в мире. Всего радиостанция установила пять скульптур, среди которых — глава правительства Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.