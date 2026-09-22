США, Дания и Гренландия подписали соглашения по безопасности

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение по безопасности. Документ позволит США нарастить военное присутствие в Гренландии.

Дональд Трамп отметил, что США, по условиям договоренностей, получат на постоянной основе полный контроль над обеспечением безопасности Гренландии. «У нас в полной мере будет возможность делать все необходимое для защиты Американского континента, а также Европы и других регионов»,— отметил американский президент.

Соглашение главы трех стран подписали на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. «Эта сделка хороша для США, для Гренландии, для Дании и для НАТО. И, следовательно, также для Европы»,— заявила госпожа Фредериксен. «Вы не хотите, чтобы противники слишком приближались,— отметила она, обращаясь к Трампу. — Я полностью (с этим) согласна. Мы добиваемся того, что им не будет позволено получить какого бы то ни было контроля или существенного влияния в Гренландии».

Конфликт между США и Данией по поводу статуса Гренландии (официально входящей в состав датского королевства на правах автономии) начался зимой 2025 года. Американский президент неоднократно говорил, что планирует включить Гренландию в состав США в интересах национальной безопасности. О соглашении с Данией и Гренландией Дональд Трамп заявил еще 19 сентября. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения.