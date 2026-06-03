В правительстве Дании впервые женщин больше мужчин

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен представила новый состав коалиционного правительства, в котором впервые в истории страны будет больше женщин, чем мужчин. Они заняли больше половины постов в кабинете министров — 11 из 21. В предыдущем кабинете министров женщины занимали менее 35% мест.

В новом правительстве, помимо самой госпожи Фредериксен, позиции сохранили женщины на постах министров занятости и образования. Женщины сменили мужчин на постах министра экономики и внутренних дел; министра климата, энергетики и снабжения; министра городского, сельского и транспортного развития; министра здравоохранения; министра культуры; министра общественной безопасности и гражданской защиты; министра социальных дел и северного сотрудничества и министра окружающей среды.

Подробнее о формировании правительства Дании читайте в материале «Дания встречает лето с новым правительством».

Екатерина Наумова