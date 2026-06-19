Норвегия откроет генеральное консульство в Гренландии
Премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что страна откроет свое генеральное консульство в Гренландии.
«Норвегия укрепляет свое присутствие в Гренландии и откроет генеральное консульство в Нууке для дальнейшего развития сотрудничества с Гренландией в то время, когда Арктика приобретает все большее стратегическое значение»,— говорится в заявлении. На пресс-конференции господин Стёре сказал, что «Крайний Север остается важнейшим стратегическим приоритетом Норвегии».
Президент США Дональд Трамп с прошлого года неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. Это вызвало трения между США и их союзниками в Европе. В свою очередь, европейские страны стали делать шаги по сближению с Гренландией: в январе нарастили свое военное присутствие на острове, Еврокомиссия также объявляла о планах инвестиций.
Ранее в этом году генеральное консульство в Гренландии открыла Франция.
Решение Норвегии об открытии генерального консульства в Гренландии подчеркивает возрастающее стратегическое значение Арктического региона, который становится ареной геополитического соперничества. В последнее время напряжённость вокруг Гренландии усилилась из-за заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении получить контроль над островом. Это вызвало опасения среди европейских союзников и привело к активизации их действий, включая наращивание военного присутствия и открытие дипломатических миссий.
Происходящие события являются частью более широкой тенденции, когда страны НАТО, включая Норвегию, стремятся укрепить свои позиции в Арктике. Ранее другие европейские страны также выражали беспокойство по поводу заявлений США относительно Гренландии. Так, Германия выступила с инициативой создания миссии НАТО «Арктический страж» для обеспечения безопасности региона, а Дания, Финляндия, Франция, Великобритания и другие страны НАТО провели совместные учения, чтобы продемонстрировать готовность защищать суверенитет острова.
Интерес к Гренландии связан не только с её стратегическим расположением в Арктике и контролем над судоходными маршрутами, но и с богатыми запасами полезных ископаемых, которые, по словам американских официальных лиц, критически важны для экономики и армии США. Однако добыча этих ресурсов затруднена из-за природных условий. На этом фоне Дания, к которой Гренландия относится как автономная территория, стремится показать, что заботится об интересах населения острова.