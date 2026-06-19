Норвегия откроет генеральное консульство в Гренландии

Премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что страна откроет свое генеральное консульство в Гренландии.

«Норвегия укрепляет свое присутствие в Гренландии и откроет генеральное консульство в Нууке для дальнейшего развития сотрудничества с Гренландией в то время, когда Арктика приобретает все большее стратегическое значение»,— говорится в заявлении. На пресс-конференции господин Стёре сказал, что «Крайний Север остается важнейшим стратегическим приоритетом Норвегии».

Президент США Дональд Трамп с прошлого года неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. Это вызвало трения между США и их союзниками в Европе. В свою очередь, европейские страны стали делать шаги по сближению с Гренландией: в январе нарастили свое военное присутствие на острове, Еврокомиссия также объявляла о планах инвестиций.

Ранее в этом году генеральное консульство в Гренландии открыла Франция.

Яна Рождественская