Дания встречает лето с новым правительством

Через два с лишним месяца после парламентских выборов в Дании лидер социал-демократов Метте Фредериксен смогла наконец договориться о формировании коалиционного правительства, обеспечив себе таким образом третий подряд срок на посту премьер-министра. В конце зимы лидер социал-демократов излишне понадеялась на сплочение избирателей вокруг собственной персоны на фоне угроз Дональда Трампа в отношении Гренландии, и по итогам объявленных ею же досрочных выборов ее партия потеряла много голосов. Отсюда и возникли сложности с формированием правящей коалиции, которая теперь по сравнению с предыдущим кабинетом заметно полевела.

Фото: Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix / Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Без правительства Дания прожила 69 дней — рекордно долго для этой скандинавской страны. Но вечером 1 июня глава Социал-демократической партии Метте Фредериксен наконец сообщила, что новая правящая коалиция наконец-таки создана: в нее вошли четыре партии, включая политическую силу, возглавляемую человеком, кого местные СМИ частенько называли заклятым врагом Фредериксен. Речь о главе МИД Дании Ларсе Лёкке Расмуссене, лидере центристской партии «Умеренные».

В отличие от прежнего кабинета, в котором последние четыре года левым силам приходилось уживаться с правыми, нынешнее правительство будет левоцентристским.

Это отчасти упростит взаимодействие членов правительства, но совсем уж легкой жизни не получится — кабинет, который будет представлен датскому королю Фредерику Х в Амалиенборге уже 3 июня, не сможет опереться на парламентское большинство.

Такой расклад во многом стал результатом излишней самонадеянности и ошибки в расчетах премьера Метте Фредериксен. На фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию — остров, входящий в состав Дании на правах автономии,— и сплочения датчан вокруг премьера, решительно противостоящей американскому давлению, лидер социал-демократов сочла, что рост ее личной популярности можно конвертировать в упрочение поддержки ее партии, и объявила досрочные выборы, которые прошли 24 марта.

Но расчет не оправдался: социал-демократы получили большинство голосов, но показали самый слабый для себя результат с 1903 года, получив 38 из 179 мест вместо 50 мест.

Дополнительным унижением можно счесть то, что крайне правая Датская народная партия свой результат по сравнению с выборами 2022 года утроила.

В общем же преодолеть порог для прохождения в парламент удалось сразу 12 партиям (всем, кто на это претендовал), чего в Дании не случалось с момента введения избирательного барьера в 1953 году. Поэтому парламент получился крайне фрагментированным, а процесс формирования правящей коалиции — столь долгим и трудоемким.

Памятуя о том, что датчан волнует не только внешняя политика и эффективное противостояние американскому президенту, но и в большей степени стоимость жизни, состояние экономики и вопросы социального обеспечения (именно это и демонстрируют итоги мартовских выборов), в свой третий срок Метте Фредериксен сделала упор на обещания внутриполитического порядка.

«Думаю, все будут удивлены тем, как много мы хотим сделать. Это правительственная платформа, которая полезна как для жителей Дании, так и для будущих поколений, а также для животных»,— заявила Фредериксен журналистам вечером 1 июня, сообщая о коалиционной договоренности с социал-либералами, зелеными и «Умеренными», сразу после аудиенции у короля на борту его корабля, пришвартованного в гавани Оденсе.

Защита животных была одной из нескольких основных тем, обсуждавшихся в ходе избирательной кампании, наряду с такими специфическими темами, как высокий уровень пестицидов в питьевой воде из-за развития свиноводства и воздействие сельского хозяйства на климат.

И про сохраняющиеся претензии Трампа на Гренландию в Копенгагене не позабыли. Как дала понять новоиспеченная глава правительства, дипломатические переговоры по Гренландии входят в число первоочередных задач правительства, равно как и укрепление обороноспособности Дании на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

Тучи над Гренландией начали сгущаться еще в прошлом году. Трамп, неоднократно предлагавший выкупить богатый минералами остров у Дании, стал все чаще заявлять, что не исключает захвата этой территории силой, поскольку считает контроль над ней делом национальной безопасности США. Это привело к первому витку кризиса в отношениях между Штатами и их трансатлантическими союзниками, которые горой встали на защиту Гренландии. С тех пор страсти несколько улеглись, а Дания, Гренландия и Штаты договорились обсудить способы укрепления безопасности в Арктическом регионе на последующих трехсторонних переговорах. Но к нынешнему моменту никакого решения так и не появилось, так что, по сути, кризис в отношениях с президентом США по поводу будущего Гренландии был лишь заморожен.

Наталия Портякова