Дания и Италия призвали к жесткой миграционной политике в Европе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Дании Метте Фредериксен в совместном письме призвали ввести «жесткую миграционную политику» в Европе. По их словам, из-за неконтролируемого потока мигрантов в европейских странах растет преступность, усиливается нагрузка на систему государственных услуг и подрывается доверие граждан к правительству.

«Особенно тревожно, когда нелегальные мигранты, не имеющие права оставаться в наших странах, совершают насильственные преступления, занимаются наркоторговлей или несут ответственность за сексуализированное насилие»,— говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). «Вместе мы смогли изменить баланс в применении Европейской конвенции по правам человека для иностранцев, совершающих серьезные преступления. В результате депортации должны увеличиться. И теперь что мы можем сделать больше? Нам нужно создать центры возвращения в страну, а также другие инновационные решения за пределами Европы. Мы работаем с этим с преданностью»,— отмечают Джорджа Мелони и Метте Фредериксен.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссии в ЕС из-за событий в испанской Сеуте — в конце июля туда прорвались 72 тыс. нелегальных мигрантов из Марокко. Незадолго до этого Верховный суд Испании подтвердил незаконность немедленной депортации мигрантов, прибывающих в страну по морю. Италия раскритиковала европейского партнера за миграционную политику и отменила действие правил шенгенской зоны в отношении испанских граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Испания и Италия обменялись ограничениями».

Лусине Баласян