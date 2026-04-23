В Дании столкнулись два поезда
На севере Дании столкнулись два поезда. В списке пострадавших на данный момент как минимум несколько человек, сообщает издание BT со ссылкой на экстренные службы.
Последствия столкновения двух поездов в Дании
В полиции подтвердили инцидент. По предварительным данным, столкновение произошло на участке между городами Хиллеред и Кагеруп.
Ekstra Bladet сообщает, что произошло лобовое столкновение двух поездов. По словам источника издания, в медицинской помощи нуждаются около 50 пострадавших.
Подробности уточняются.