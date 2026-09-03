Посол России в Дании отверг обвинения по инциденту с БПЛА в Лейпциге

Посол России в Дании Владимир Барбин при посещении МИДа королевства «решительно отверг надуманные и бездоказательные обвинения» в адрес России в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Об этом «РИА Новости» заявила пресс-служба дипмиссии. Обвинения выдвинула Германия, власти Дании их поддержали.

«Вызов российского посла в МИД для демарша по этому инциденту, который не имеет никакой связи с отношениями между Россией и Данией,— это девальвация столь важного и ответственного дипломатического действия»,— подчеркнули в дипмиссии.

Инцидент с БПЛА произошел 5 августа. В Лейпциг/Галле рядом с украинским самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее власти Германии сообщали о еще двух попытках атаковать аэропорт дронами. Российская сторона назвала обвинения провокацией.

Подробнее об обвинениях Германии — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».