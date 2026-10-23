Посольство России заявило о подготовке Данией задержаний судов

Через балтийские порты идет около 30% российской морской торговли, танкеры в регионе уже задерживали Швеция и Эстония. Дания контролирует проливы Большой Бельт, Малый Бельт и Эресунн, ведущие из Балтийского в Северное море. Ранее она ужесточила контроль за судами на якорной стоянке у мыса Скаген, сославшись на экологию, а в июле стала требовать страховые документы у танкеров в своих водах на Балтике.