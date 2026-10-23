Посольство России заявило о подготовке Данией задержаний судов
Посольство России в Копенгагене заявило, что датские власти готовят силовые операции против судов с российскими грузами. Дипломаты назвали такие действия пиратскими и пообещали, что Москва будет давать им решительный отпор.
По словам дипломатов, Копенгаген одобрительно отнесся к задержаниям таких судов странами НАТО, в том числе на Балтике, и не исключает подобных шагов сам. «Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операций»,— сказали «Известиям» в посольстве. В дипмиссии считают, что сейчас на Балтике «любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями».
Через балтийские порты идет около 30% российской морской торговли, танкеры в регионе уже задерживали Швеция и Эстония. Дания контролирует проливы Большой Бельт, Малый Бельт и Эресунн, ведущие из Балтийского в Северное море. Ранее она ужесточила контроль за судами на якорной стоянке у мыса Скаген, сославшись на экологию, а в июле стала требовать страховые документы у танкеров в своих водах на Балтике.