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17 июня, понедельник
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17 июня, понедельник
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15:01
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
11:37
Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики
13:16
Путину доложили о конфликте в Чемодановке
15:17
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
14:55
Суд сократил арест экс-главы штаба Навального
15:44
Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока
15:42
Арабская коалиция нанесла три авиаудара по Йемену
15:32
В Домодедово установили рамки с алкотестерами для сотрудников
15:01
Бари Алибасов выписан из больницы
14:57
В немецком городе Герлитц выходец из Румынии выиграл мэрские выборы у националиста
14:51
МГУ открыл Институт теоретической и математической физики
14:46
«Магнит» начнет принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки
14:45
Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева
14:40
Патрушев: Россия готова поддержать диалог Каракаса с оппозицией
14:39
Французских доставщиков еды обвинили в эксплуатации
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(обновлено: 17.06.2019)
Алкогольный рынок
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Анатолий Костырев о поводах для запрета на продажу алкоголя
2
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма»
Плати, кто сколько дал
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Пиво крепят реестром
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Стоит ли возвращать продажу спиртного на АЗС
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Продажи водки растут в Германии, Казахстане и Латвии
Сидр без понятий
Производители хотят точных формулировок вместо лицензий
2
Деньги лучше хранить в виски
Инвестиции в этот напиток оказались самыми прибыльными
1
На «Яндексе» нашлись вопросы к алкоголю
Регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение по поводу продажи спиртного
Пивовары наварили
Продажи выросли благодаря футболу, погоде и акцизу
2
Регионы оценят пиво
В них предлагается протестировать введение МРЦ
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Автопилот
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Банкротства
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Фотоагентство
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