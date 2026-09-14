Надо больше платить

Как стало известно “Ъ”, В Москве вынесен приговор председателю совета директоров ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» и бенефициару Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павлу Победкину. За уклонение от уплаты налогов с организации в размере 107 млн руб. он отделался штрафом в 450 тыс. руб. Для совершения преступления фигурант применил классическую схему «оптимизации» — дробление бизнеса и использование подставных компаний. На счета последних и распределялась выручка КЛВЗ, входящего в топ-10 производителей алкоголя в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бенефициар Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Бенефициар Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы огласил приговор председателю совета директоров ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» и бенефициару находящегося в Обнинске Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павлу Победкину. Судья Ольга Желязкова признала его виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По этой статье подсудимому грозило до пяти лет лишения свободы, но он отделался штрафом в размере 450 тыс. руб.

Рассматривать дело суд начал 20 февраля, но на первом же заседании Павел Победков заявил ходатайство «о направлении уголовного дела в Верховный суд Российской Федерации для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности его рассмотрения». Судья Желязкова его удовлетворила, но в апреле дело все равно вернулось к ней.

Само уголовное дело было возбуждено в 2023 году по материалам налоговой проверки, установившей, что Павел Победкин и несколько других лиц, входящих в группу компаний «Кристалл», создали схему ухода от налогов.

По версии следствия, с которой согласился и суд, в 2018–2020 годах подсудимый Победкин, будучи фактическим бенефициаром ООО «ТД "Кристалл"», занимающегося сбытом продукции КЛВЗ (водки «Белая акула», Bionica), осуществлял дробление бизнеса с использованием подставных компаний.

Делалось это для того, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения и не платить налог на прибыль и НДС в полном объеме. В махинациях использовались как компании, непосредственно возглавляемые Павлом Победкиным, такие как ООО «Чистые напитки» и «Спика», так и ООО «Титан», «Стандарт», «Экстра», «Зодиак», «Эффект», где учредителем и гендиректором была его гражданская супруга. Между этими фирмами и распределялась прибыль КЛВЗ, входящего в топ-10 российских производителей алкоголя. Сумма налоговых претензий к подсудимому Победкину, по данным “Ъ”, составила 107 млн руб.

По информации “Ъ”, в материалах расследования фигурирует также имя давно проживающего в Майами и находящегося в международном розыске бывшего главы ФГУП «Росспиртпром» Сергея Зивенко, впоследствии руководившего ОАО «Торгово-промышленная группа "Кристалл"» (позже — «Русское белое золото»), объединившим производителей и дистрибуторов алкогольной продукции. По некоторым данным, якобы именно за счет его средств Павел Победкин в свое время и стал владельцем КЛВЗ. Причем предприятие он купил, как следует из материалов Арбитражного суда Калужской области, признавшего сделку ничтожной, всего за 110 млн руб. При этом суд указал не только на явное занижение стоимости актива, но и на отсутствие реальной передачи денег от Павла Победкина продавцу.

Что же касается Сергея Зивенко, то его Нагатинский суд Москвы заочно арестовал в июле 2026 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Олег Рубникович