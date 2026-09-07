Жара осушит бокалы

Винодельческий сезон для Франции станет худшим за три десятилетия. Объемы производства в Минсельхозе республики оценивают в 34 млн декалитров — на 17% меньше среднегодовых показателей. Причина — в аномально жарком лете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По всей территории Франции усилилась засуха почв, в отдельных районах виноград завял, а его листва сгорела, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Ситуация парадоксальная: урожай рекордно низкий, но это не гарантирует роста цен или высокого качества вина. Винодельческая отрасль переживает и дефицит урожая, и кризис перепроизводства — в разных сегментах рынка, но это сильно сказывается на индустрии. Аномально жаркое лето было неблагоприятным для винограда.

Из-за засухи и водного стресса во многих регионах ягоды серьезно пострадали — их меньше и по числу гроздей, и по массе, и по количеству сока. В некоторых регионах в конце лета были грозы и град. Серьезные проблемы в Бургундии, Божоле, долине Луары, Коньяке. Бордо по-прежнему ниже исторической нормы, хотя в 2026 году может дать на 10% больше, чем в сложном 2025-м».

Регион Шампань оказался в числе самых пострадавших. Как ожидается, производство шампанского сократится вдвое по сравнению с 2025 годом. Вин из других провинций тоже будет меньше. Как итог — и для российских покупателей оно станет дороже — поставщики уже предупредили об этом, говорит директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб:

«Поставщики говорят о снижении урожайности. Вин будет меньше, но все зависит от региона. Для недорогих вин из Лангедока, например, возможно повышение цен на базовые позиции — Шардоне, Пино Нуар, Каберне Совиньон и Мерло. Но в такие засушливые годы повышение не бывает активным — поставщики стараются сохранить рынок. Если повышение будет, российский потребитель увидит его не раньше весны 2027 года в дешевом сегменте.

Шампань выдерживается долго, у них есть резервный фонд, поэтому плохой год проследить не удастся благодаря балансировке цен. Также важно, упадет ли потребление вина — в последние годы оно становилось все ниже, производитель чувствовал, что не продаст урожай внутри года. Мы будем следить за четвертым кварталом и первым, чтобы понять, будет ли поставщик повышать цены. Возможно, большое количество старого виноматериала сохранит баланс стоимости».

Не только Франция, но и другие винодельческие страны Европы столкнулись со снижением урожая. Жара также повредила плантации в Испании, Португалии, Италии и Греции. Изменение климата меняет и крепость вин: виноград вызревает раньше, накапливает больше сахара, что приводит к большему содержанию алкоголя.

Светлана Белова