Белоруссия запретила продажу армянского коньяка «Ереван 2800»
Власти Белоруссии запретили продажу восьмилетнего армянского коньяка «Ереван 2800». Его признали опасной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра белорусского Госстандарта.
Предписание о запрете коньяка «Ереван 2800» производства армянской компании «МАП» выдали 26 августа. В реестр оно поступило 3 сентября. В Госстандарте заявили, что «Ереван 2800» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, которые были заявлены в маркировке.
Кроме того, в ходе испытаний белорусское надзорное ведомство обнаружило, что в продукции концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы. При стандарте не менее 0,3 г/дм показатель составил около 0,14 г/дм. В Госстандарте заключили, что коньяку «придали внешний вид и отдельные свойства» заявленной продукции. «При этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметили там.
Для поставок такое решение означает больше, чем запрет продавать отдельные бутылки. Включение продукции в белорусский реестр опасной продукции на практике сопровождается запретом ее ввоза в страну и изъятием уже поступивших партий из обращения, а действие документов, разрешающих импорт, прекращается. Тем самым ограничивается не только розничная продажа, но и дальнейшее поступление товара на белорусский рынок.
Основанием для такого режима может быть не только доказанный вред, но и недостоверная информация о продукте: белорусский регулятор считает, что предоставление производителем недостоверных сведений автоматически относит товар к категории опасных. Несоответствие продукции заявленным в маркировке характеристикам, которое и послужило основанием для решения по коньяку, таким образом, само по себе создает производителю риск потери доступа к рынку.