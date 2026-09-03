Белоруссия запретила продажу армянского коньяка «Ереван 2800»

Власти Белоруссии запретили продажу восьмилетнего армянского коньяка «Ереван 2800». Его признали опасной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра белорусского Госстандарта.

Предписание о запрете коньяка «Ереван 2800» производства армянской компании «МАП» выдали 26 августа. В реестр оно поступило 3 сентября. В Госстандарте заявили, что «Ереван 2800» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, которые были заявлены в маркировке.

Кроме того, в ходе испытаний белорусское надзорное ведомство обнаружило, что в продукции концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы. При стандарте не менее 0,3 г/дм показатель составил около 0,14 г/дм. В Госстандарте заключили, что коньяку «придали внешний вид и отдельные свойства» заявленной продукции. «При этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметили там.