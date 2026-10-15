CNN узнал о возможном ударе США по Ирану «матерью всех бомб»
CNN: США могут применить против Ирана сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43/B
США могут использовать сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб», в случае возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, новые планы США предусматривают удары по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана. Среди целей атаки, уточнил один из источников, указан секретный объект вблизи Натанза, якобы расположенный под горой Коланг-Газ-Ла.
Масса MOAB превышает 9,5 т, это самая мощная неядерная бомба в арсенале США, отмечает CNN. Американские военнослужащие сомневаются насчет эффективности применения бомбы, однако это точно станет новым витком эскалации американо-иранского конфликта, указывает телеканал.
Многие члены администрации США полагают, что лучшим способом одержать победу над Ираном станет масштабная наземная операция. При этом такой сценарий приведет к большому числу жертв среди военных. Президент Дональд Трамп в таком варианте не заинтересован, подчеркивает CNN.