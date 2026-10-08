Рислинг любит тишину

Продажи немецкого вина растут в первую очередь за счет спроса на рислинг среди российских потребителей, соглашается руководитель WineRetail Александр Ставцев. Рислинг — это основой сорт винограда в Германии и занимает около четверти всех виноградников в этой стране — около 25 тыс. га, поясняет он. Для сравнения: в России насчитывается до 4 тыс. га винограда-рислинга, отмечает он. Вино этого сорта также производят и в Чили, ЮАР, Австралии, замечает Дарья Сологуб. Но для части российских потребителей они не становятся полноценной заменой немецким винам. Производимый в РФ рислинг также не полностью закрывает спрос на привычную потребителю продукцию, добавляет она.