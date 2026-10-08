Рислинг любит тишину
Продажи немецкого вина в России выросли более чем на 7%
08.10.2026, 07:00
У россиян неожиданно проснулся интерес к немецкому рислингу. Несмотря на существенное повышение стоимости, розничные продажи тихого вина из Германии в России в январе—августе 2026 года выросли на 7,2% год к году.
В январе—августе 2026 года продажи тихого вина из Германии в российской рознице выросли на 7,2% год к году, до 797,01 тыс. декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка. Германия стала одной из трех стран в топ-10 по реализации такой продукции, которым удалось нарастить продажи в России. Увеличение реализации также отмечается у вина из Чили — на 28,4%, до 1,81 млн дал, и ЮАР — на 8,9%, до 1,28 млн дал.
Для сравнения: продажи российского тихого вина в январе—августе 2026 года снизились на 5,6% год к году, до 23,29 млн дал. Сильнее всего продажи сократились у испанского вина — на 20,9%, до 1,36 млн дал, и абхазского — на 19,3%, до 578,04 тыс. дал. Продажи тихого вина в целом уменьшились на 4,4%, до 39,02 млн дал. Спрос на такую продукцию в целом снижается из-за ее подорожания и переориентации потребителей на более дешевые алкогольные альтернативы, например коктейли (см. “Ъ” от 30 июля).
Спрос на немецкие игристые вина в январе—августе 2026 года также вырос более чем на 12,8%, до 15,48 тыс. дал, следует из подсчетов участников рынка. Но доля такой продукции на российском рынке минимальна и не превышает 0,1%.
По словам директора по закупкам виноторговой компании Fort Дарьи Сологуб, спрос на немецкие вина растет быстрее рынка. Продажи тихих вин за год у компании увеличились примерно на 10%, игристых — на 22%, безалкогольных — на 32%. В первую очередь это касается рислингов и зектов (традиционное игристое вино Германии и Австрии), отмечает госпожа Сологуб.
По данным группы Ladoga, доля рислинга в структуре продаж немецкого вина в России составляет около 60%. Наиболее заметный рост продаж такой продукции пришелся на май—август — сезон повышенного спроса на легкие белые вина, добавляют в компании. На фоне роста цен покупатели чаще выбирают знакомые наименования, от которых знают, чего ожидать, добавляют там.
Продажи немецкого вина растут в первую очередь за счет спроса на рислинг среди российских потребителей, соглашается руководитель WineRetail Александр Ставцев. Рислинг — это основой сорт винограда в Германии и занимает около четверти всех виноградников в этой стране — около 25 тыс. га, поясняет он. Для сравнения: в России насчитывается до 4 тыс. га винограда-рислинга, отмечает он. Вино этого сорта также производят и в Чили, ЮАР, Австралии, замечает Дарья Сологуб. Но для части российских потребителей они не становятся полноценной заменой немецким винам. Производимый в РФ рислинг также не полностью закрывает спрос на привычную потребителю продукцию, добавляет она.
Продажи немецкого вина в России растут, несмотря на существенное повышение пошлин на такую продукцию. С августа 2024 года ставка на импорт вина из недружественных стран составляет 25% от цены, но не менее $2 за литр. Ценовой диапазон немецких вин на российском рынке очень широкий, говорит Дарья Сологуб. По ее оценке, базовые рислинги можно найти до 1,5 тыс. руб. за бутылку.
По словам Александра Ставцева, популярность немецкого рислинга настолько высокая, что, несмотря на его заметное подорожание, спрос на него продолжает расти. Схожая ситуация наблюдается и у итальянского просекко, отмечает он. После повышения пошлин оно подорожало почти вдвое, но пить его меньше в России не стали, объясняет эксперт. По всей видимости, немецким поставщикам и российским импортерам также удалось сдержать рост цен, что помогло поддержать спрос на этот сорт, предполагают в Ladoga.
На продажи немецкого вина в целом может влиять и расширение предложения такой продукции со стороны ритейлеров, добавляет господин Ставцев. Помимо рислинга отмечается рост продаж и красных немецких вин из винограда пино-нуар, замечает госпожа Сологуб. Немецкий пино-нуар часто оказывается доступнее аналогов из Франции и стран Нового Света, добавляет она.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 7