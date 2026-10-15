Ставку придержат

«Я обратил внимание на такой важный показатель, как годовой темп прироста денежной массы, а именно агрегата M2. Он начал увеличиваться. Он был в январе текущего 2026 года где-то на уровне 9,7%, сейчас это почти 13% годовых. И ускорение темпа роста денежной массы при прочих равных говорит о том, что у нас и инфляция будет побольше. А раз инфляция побольше, то и процентные ставки для того, чтобы эту инфляцию сдерживать, тоже могут быть больше. Так что я не удивлен, что сейчас аналитики вот так смотрят на перспективы денежно-кредитной политики. В том смысле, что ставки могут быть даже, кстати, и повыше, чем сейчас, в ближайшее время, то есть в 2027 году».