Ставку придержат
Почему ожидания по ставке ЦБ ухудшились
Недельный рост цен при этом замедлился, однако в ЦБ пообещали наблюдать за динамикой до конца октября. Кроме того, Банк России пристально следит за выбывающими из промышленности мощностями, речь про последствия атак беспилотников.
На фоне этого ожидания аналитиков в преддверии опорного заседания регулятора ухудшаются, они перестали рассчитывать на смягчение монетарной политики в 2026 году. И эти оценки оправданы, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:
«Мы пережили большой скачок тарифов, годовая инфляция вышла выше 7%. Деловые настроения в октябре показывают некоторый отскок. Грубо говоря, пронесло, худшее не реализовалось, возможно, то есть бизнес не умирает. На этом фоне действительно можно сохранять ставку неизменной и ждать развития событий.
Еще Центробанк будет учитывать выбывшие мощности и выделяет этот фактор отдельно. Печально слышать, что выбытие производственных мощностей считается ужесточения политики. Но это, видимо, так. Кажется с одной стороны, что вряд ли тут что-то полечишь ставкой, уж разве что можно, наоборот, проинвестировать, быстрее восстановятся производственные мощности — быстрее спадет инфляционное давление. Но Банк России мыслит немного в другой логике. Внешние обстоятельства все ухудшаются, нам надо как-то подстраиваться и жить по средствам. А чтобы мы понимали, что надо жить по средствам, надо транслировать более высокую процентную ставку.
Оптимизма катастрофически не хватает. Мы видим это в оценках на всех сегментах рынка. Нет оптимизма ни в облигациях, ни в акциях, ни в процентных ставках денежного рынка. Практически просматривается сценарий неизменной процентной ставки на горизонте года, плюс-минус в районе 14%».
Пессимизм прослеживается и в последнем опросе экономистов, опубликованном ЦБ. Они ухудшили ожидания и по среднему курсу доллара, и по снижению ключевой ставки на три года вперед.
Хотя в самом Центробанке в октябре сохраняли позитивный настрой. Зампред регулятора Алексей Заботкин отмечал, что параметры нового госбюджета в целом создают условия для смягчения монетарной политики. По его мнению, возросшие расходы удастся покрыть налоговыми поступлениями, а дефицит в целом будет постепенно снижаться.
В ЦБ также предположили, что в 2027-м ключевая ставка может колебаться в диапазоне от 10,5 до 12,5%. Однако аналитики, опрошенные регулятором, ожидают среднее значение в 12,8%.
На деле политика может оказаться даже жестче, полагает независимый инвестиционный консультант Дмитрий Голубков:
«Я обратил внимание на такой важный показатель, как годовой темп прироста денежной массы, а именно агрегата M2. Он начал увеличиваться. Он был в январе текущего 2026 года где-то на уровне 9,7%, сейчас это почти 13% годовых. И ускорение темпа роста денежной массы при прочих равных говорит о том, что у нас и инфляция будет побольше. А раз инфляция побольше, то и процентные ставки для того, чтобы эту инфляцию сдерживать, тоже могут быть больше. Так что я не удивлен, что сейчас аналитики вот так смотрят на перспективы денежно-кредитной политики. В том смысле, что ставки могут быть даже, кстати, и повыше, чем сейчас, в ближайшее время, то есть в 2027 году».
Аналитики, опрошенные “Ъ FM”, ожидают, что в 2027 году ключевая ставка опустится максимум до отметки в 11%. Хотя они не исключают, что реальным окажется диапазон 12-13%. По мнению экономистов, о смягчении политики регулятор задумается не раньше весны.