Гол Мирошниченко и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

У победителей дубль сделал Алекс Такс. Иван Мирошниченко, который провел первый матч в текущем сезоне, забросил шайбу в большинстве. Также голы забили Джордан Кайру и Джастин Холл, которому ассистировал капитан команды и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин. В составе «Монреаля» дважды отметился Джош Андерсон, по разу — Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.