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Спорт

Гол Мирошниченко и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:4.
У победителей дубль сделал Алекс Такс. Иван Мирошниченко, который провел первый матч в текущем сезоне, забросил шайбу в большинстве. Также голы забили Джордан Кайру и Джастин Холл, которому ассистировал капитан команды и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин. В составе «Монреаля» дважды отметился Джош Андерсон, по разу — Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.
«Вашингтон» с восемью очками в семи играх занимает третье место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Монреаль», набравший семь баллов в семи матчах, идет седьмым в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня «Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» в серии буллитов — 3:2. Нападающий проигравшего клуба Федор Свечков ушел со льда без набранных очков.
Хоккей
Александр Овечкин
НХЛ

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент