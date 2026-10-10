РБК: Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых вин и напитков из Грузии
РБК сообщил о запрете Роспотребнадзора на ввоз некоторых напитков из Грузии
10.10.2026, 13:28
Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России алкоголя и напитков нескольких грузинских производителей. Ведомство выявило нарушения требований по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Под запрет попали минеральная вода «Набеглави» (компании «Хелси Вотер»), Coca-Cola, вино производителей «Тбилвино», «Телиани Вели» и «Вайнмен», пиво «Грузинской пивной компании», а также коньяк и вино «Братьев Асканели».
В Роспотребнадзоре пока не подтверждали запрет.