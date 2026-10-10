РБК: Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых вин и напитков из Грузии

Под запрет попали минеральная вода «Набеглави» (компании «Хелси Вотер»), Coca-Cola, вино производителей «Тбилвино», «Телиани Вели» и «Вайнмен», пиво «Грузинской пивной компании», а также коньяк и вино «Братьев Асканели».