Icon вынесли народу

Группа Ladoga впервые за 15 лет запускает новую водочную марку — Icon, которая позиционируется как суперпремиальная. Продажи в этом ценовом сегменте в январе—июле 2026 года выросли более чем на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производители концентрируются на высокомаржинальных премиальных продуктах из-за падения продаж недорогой водки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Группа Ladoga выводит на рынок первый за 15 лет бренд водки — Icon, рассказали “Ъ” в компании. До конца 2026 года планируется разлить 34 тыс. декалитров (дал). Инвестиции в проект, в том числе в модернизацию производства, составили до 200 млн руб. Водка Icon будет позиционироваться в суперпремиальном сегменте, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. Стоимость в рознице составит 1 тыс руб. за бутылку.

Ladoga основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Собственником бизнеса считается Вениамин Грабар. В портфеле группы более 350 брендов спиртного, включая водку «Царская» и виски Fowler’s. Группа также импортирует около 1,8 тыс. товарных позиций, в том числе французский коньяк Roullet. По данным СПАРК, выручка ООО «Группа "Ладога"» в 2025 году увеличилась на 4,22%, до 20,84 млрд руб., чистая прибыль — на 14%, до 392,29 млн руб.

Алкогольные компании достаточно редко запускают новые водочные бренды. Рынок уже сформирован, и сейчас происходит скорее его консолидация, что во многом связано с политикой федеральных ритейлеров, которым выгоднее работать с крупными поставщиками. На начало 2026 года в России существовало порядка 1,9 тыс. водочных марок (см. “Ъ” от 30 января).

По словам Вениамина Грабара, запуск Icon связан с ростом спроса на премиальную продукцию среди потребителей. По этой же причине в конце 2025 года Simple Group вывела на рынок свою новую премиальную водку «Арктика». Еще ранее ГК «Руст» Рустама Тарико дополнила свой портфель премиальной маркой «Золотая Россия».

Супер-премиум-сегмент является самой растущей ценовой категорией водки. Так, по данным аналитического проекта A.List, в январе—июле 2026 года продажи такой продукции выросли на 22,2% год к году, до 883,3 тыс. дал. Доля рынка в структуре розничных продаж у такой продукции составила 2,1%. Активно растет спрос и на премиальную водку — ее продажи увеличились на 14,6% год к году, до 4,7 млн дал, а доля рынка составила около 11%. При этом реализация дешевой водки и продукции в среднем ценовом сегменте, напротив, сокращается (см. подробнее графику). Согласно подсчетам A.List, всего в январе—июле 2026 года продажи водки в целом сократились на 1,1%, до 42,9 млн дал.

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Продажи дешевой водки падают из-за того, что разница в стоимости между категориями становится незначительной для потребителя, считают в Алкогольной сибирской группе (АСГ; водки «Пять озер», «Хаски»). Он может переплатить 100 руб., но купить бренд уже с другим имиджем, добавляют в компании. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук связывает снижение продаж дешевой водки с резким повышением акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ). С начала 2026 года МРЦ на водку была увеличена на 17,1%, до 409 руб., а акциз на алкоголь крепче 18% — на 11,4%, до 824 руб. за 1 л спирта.

Впрочем, вывести на рынок новый бренд в премиальном и суперпремиальном сегменте достаточно сложно, говорит господин Гладыщук. На это способны лишь крупнейшие алкогольные производители с очень мощной дистрибуторской системой продаж и почти полным охватом клиентской базы на территории всей России, добавляет он.

В АСГ говорят, что в условиях сокращения сетями алкогольной категории стало достаточно сложно продвигать новые марки. Для этого потребуются серьезные маркетинговые инвестиции на протяжении многих лет, добавляют там. К тому же алкогольным компаниям непросто продвигать свои продукты из-за жестких ограничений на продвижение, включая запрет рекламы, добавляет управляющий партнер бренд-консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко.

Владимир Комаров