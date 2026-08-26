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Россия за месяц увеличила импорт грузинского виски в восемь раз

За июль Россия закупила виски у Грузии на $315,8 тыс. Относительно июня сумма увеличилась в восемь раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской таможни. При этом февральские поставки виски из Грузии достигали $764,2 тыс.

На Россию пришлось 11% всего июльского экспорта грузинского виски, она вошла в четверку крупнейших импортеров. Крупнейшим покупателем грузинского виски в июле была Малайзия с долей 28%; за ней следовали Турция с 22% и Киргизия с 13%.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года Россия значительно увеличила импорт грузинской форели, закупив её на 1,6 млн долларов, что в девять раз больше по сравнению с июнем 2025 года. В этот период Россия стала единственным покупателем форели из Грузии. Параллельно, в январе 2026 года Грузия также нарастила экспорт вина в Россию до 2 968 106 литров на сумму 8 млн долларов, несмотря на общее снижение экспорта вина из страны и уменьшение его стоимости.

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