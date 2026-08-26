Россия за месяц увеличила импорт грузинского виски в восемь раз

За июль Россия закупила виски у Грузии на $315,8 тыс. Относительно июня сумма увеличилась в восемь раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской таможни. При этом февральские поставки виски из Грузии достигали $764,2 тыс.

На Россию пришлось 11% всего июльского экспорта грузинского виски, она вошла в четверку крупнейших импортеров. Крупнейшим покупателем грузинского виски в июле была Малайзия с долей 28%; за ней следовали Турция с 22% и Киргизия с 13%.