Мастер безалкогольного спорта

Крупный производитель алкоголя Stellar Group решил осваивать категорию спортивных напитков. Из-за усиления конкуренции на алкогольном рынке и снижения спроса компании все активнее интересуются смежными бизнесами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Stellar Group начал выпуск изотоников — спортивных безалкогольных напитков, рассказали “Ъ” в компании. Первая партия должна составить около 600 тыс. бутылок. По словам директора по продажам Stellar Group Александра Гревцова, поставлять эту продукцию компания намерена в фитнес-клубы и сети спортивных товаров. Ранее компания также запустила собственное производство воды (см. “Ъ” от 17 ноября 2023 года). Как говорит господин Гревцов, если первоначальные продажи окажутся успешными, компания планирует начать обсуждение с ритейлерами о выводе своих изотоников и в классические продуктовые магазины.

Stellar Group основана в 2017 году в подмосковном Дмитрове. Там же сосредоточены основные мощности компании. Конечным бенефициаром компании является нидерландская Stichting Stellar Group, следует из ЕГРЮЛ. По собственным данным, предприятие способно выпускать 168,1 млн литров спиртного в год. В портфеле группы бренды виски Steersman и Mancatcher, водка «Печора». Согласно СПАРК, выручка Stellar Group в 2025 году составила 14,34 млрд руб., увеличившись на 17,36% год к году, чистая прибыль выросла на 181,4%, до 488,6 млн руб.

Диверсификация производства — характерная часть бизнеса алкогольных компаний, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Например, пивовары это делают более активно, отмечает он. Как ранее сообщал “Ъ”, «Пивоварни Бочкарев» (ранее холдинг «Объединенные пивоварни») рассматривают возможность запуска собственного производства колы. «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) в 2025 году начали выпуск в России грузинского лимонада «Натахтари». Тем, кто специализируется на крепких напитках, сложнее. Им приходится докупать оборудование или разливать такую продукцию по контракту на сторонних предприятиях, добавляет господин Московский.

Среди причин выхода в новую категорию Александр Гревцов называет усиливающуюся конкуренцию на алкогольном рынке. В этих условиях Stellar Group ищет дополнительные ниши, которые позволят нарастить ассортимент, поясняет он. Алкогольный рынок сейчас меняется, и любая компания ищет возможность загрузить свое производство, соглашается Андрей Московский. Из-за сокращения продаж алкоголя ритейлеры снижают долю спиртного на полке в пользу других продуктов, замечает эксперт.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июле 2026 года продажи алкогольной продукции в целом в российской рознице снизились на 2% год к году, до 527,77 млн декалитров. ЗОЖ-продукция, наоборот, показывает существенный запрос от потребителей, констатирует господин Московский.

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По данным руководителя FitnessData Максима Боровикова, оборот на рынке спортивного питания составляет около 60–70 млрд руб. Сейчас рост категории стал практически минимальным, говорит он. Эксперт связывает это с сокращением темпов роста реальных располагаемых доходов населения и первичным насыщением рынка. По его словам, доля спортивных напитков в общей структуре реализации спортивного питания скорее, наоборот, сокращается. В последние несколько лет рынок рос преимущественно за счет снеков для правильного питания и фитнес-десертов, добавляет он.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова