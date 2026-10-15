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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Рэпера Navai арестовали в Казахстане за контрабанду наркотиков

Суд в Казахстане арестовал на два месяца российского рэпера Наваи Бакирова (Navai), задержанного за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Рэпер был задержан 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли наркотики. По данным «Осторожности, новости», речь шла о 2,5 г марихуаны, а вместе с Navai задержали еще двух ехавших с ним человек. Возбуждено уголовное дело. Пограничная служба Киргизии также проводит служебное расследование.
Наркотики
Казахстан
СССР