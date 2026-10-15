Рэпера Navai арестовали в Казахстане за контрабанду наркотиков
Суд в Казахстане арестовал на два месяца российского рэпера Наваи Бакирова (Navai), задержанного за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.
Рэпер был задержан 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли наркотики. По данным «Осторожности, новости», речь шла о 2,5 г марихуаны, а вместе с Navai задержали еще двух ехавших с ним человек. Возбуждено уголовное дело. Пограничная служба Киргизии также проводит служебное расследование.