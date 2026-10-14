Стоимость проявляет выдержку

В случае принятия МРЦ для такой продукции можно ожидать ее умеренного подорожания без резкого увеличения ценового разрыва с похожими товарами, прогнозирует президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, сейчас минимальная стоимость напитков на основе виски составляет примерно 570 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Соответственно, минимальный рост цен может составить 6,1% — такое повышение покупатель заметит, но само по себе оно еще не означает резкого сокращения продаж, констатирует господин Московский. Сергей Гладыщук считает, что вследствие увеличения цен могут замедлиться темпы роста продаж такой продукции.