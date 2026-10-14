Стоимость проявляет выдержку
На напитки на основе виски могут установить минимальную розничную цену
14.10.2026, 08:30
В целях борьбы с некачественным алкоголем Минфин может распространить правило минимальной розничной цены (МРЦ) на висковые напитки с выдержкой менее трех лет. Сейчас такой механизм действует для бренди и составляет 605 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Также обсуждается решение делать подобную продукцию только из висковых дистиллятов без добавления спирта.
Власти обсуждают возможность распространить на висковые напитки, произведенные с использованием вискового дистиллята выдержкой менее трех лет, МРЦ, установленную для бренди. Об этом “Ъ” рассказали два источника на алкогольном рынке. С 1 января 2026 года МРЦ на бренди составляет 605 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Сейчас МРЦ, в том числе для напитков на основе виски, рассчитывается от процентного содержания спирта в готовой продукции.
В Минфине (регулирует отрасль) сообщили, что пока подобное обсуждение на уровне министерства не ведется.
Оба источника “Ъ” отмечают, что окончательное решение по МРЦ на висковые напитки не принято.
Впервые МРЦ как механизм контроля рынка и борьбы с некачественной продукцией ввели на водку в 2009 году, в 2011 году — на коньяк и бренди. Этот показатель повышается ежегодно. В 2025 году приказ о повышении минимальной стоимости вышел в конце декабря.
Сегмент висковых напитков сейчас считается самым растущим в отрасли, отмечает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. По данным участников алкогольного рынка, в январе—сентябре продажи такой продукции выросли на 22,8% год к году, примерно до 2,06 млн декалитров. Спрос на нее растет в том числе за счет ее дешевизны, в отличие от выдержанного виски (см. “Ъ” от 26 июля). Согласно расчетам аналитического проекта A.List, доля висковых напитков в структуре продаж виски и напитков на его основе в январе—августе этого года составила 26,5%. Для сравнения: по итогам 2025 года этот показатель составлял 21,9%.
В случае принятия МРЦ для такой продукции можно ожидать ее умеренного подорожания без резкого увеличения ценового разрыва с похожими товарами, прогнозирует президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, сейчас минимальная стоимость напитков на основе виски составляет примерно 570 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Соответственно, минимальный рост цен может составить 6,1% — такое повышение покупатель заметит, но само по себе оно еще не означает резкого сокращения продаж, констатирует господин Московский. Сергей Гладыщук считает, что вследствие увеличения цен могут замедлиться темпы роста продаж такой продукции.
При умеренном сценарии возможно перераспределение части спроса к более дешевым маркам или другим доступным спиртным напиткам, говорит Андрей Московский. Но, по его мнению, для покупателя, которому нужен определенный яблочный или пряный вкус, переход в другую категорию не станет равноценной заменой. Потребитель, скорее всего, разделится на два лагеря: часть останется в полюбившейся категории, несмотря на подорожание, другая будет искать более доступные аналоги среди вкусовых ликероводочных изделий, соглашаются в компании Ladoga (виски Fowler’s, «Крутояр», Tavern Hound).
Сергей Гладыщук среди потенциальных категорий выделяет настойки. Они также являются одной из самых растущих алкогольных категорий. Спрос на такую продукцию растет в первую очередь из-за ее дешевизны на фоне подорожания прочих напитков. Дополнительно на их реализации сказывается тренд на домашнее коктейльное потребление (см. “Ъ” от 1 сентября).
По словам одного источника “Ъ”, также Минфином рассматривается введение запрета на использование спирта при выпуске висковых напитков — их можно будет производить только из вискового дистиллята.
Рецептуры с ректификованным спиртом часто встречаются в составе таких напитков, поясняет Андрей Московский.
Инициатива с пересмотром рецепта может сработать в интересах потребителя, считают в Ladoga. В компании поясняют, что это не позволит продукту, который не состоит на 100% из вискового дистиллята, называться висковым напитком, что соответствует мировой практике. В целом новые меры могут привести к консолидации рынка вкусовых виски, прогнозируют в Ladoga. При этом для компаний, которые смогут адаптироваться к новым правилам, появится возможность увеличить свою долю, заключают в Ladoga.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 7