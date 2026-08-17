Градус в Новом Свете

В России начали замедляться темпы роста цен на вино. В июле розничные цены на эту продукцию увеличились на 6–8%, тогда как в начале года рост оценивался в 10–12%. Кроме того, стоимость тихих и крепленых вин впервые за четыре года показала небольшое снижение к предыдущему месяцу. Эксперты связывают это со снижением спроса, ростом дешевого импорта из Аргентины, Чили, а также увеличением количества скидок и промоакций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В июле 2026 года цены на тихие вина выросли на 8,17% год к году, до 726,16 руб. за литр, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Игристое вино российского производства подорожало на 7,22% год к году, до 608,81 руб. за литр, а крепленые вина — на 6,3%, до 991,22 руб. Тем не менее в сравнении с началом этого года рост цен замедлился. Так, согласно Росстату, в январе увеличение цен на такую продукцию оценивалось в 10–12% год к году. При этом в июле впервые за долгое время розничная стоимость тихих вин к предыдущему месяцу снизилась на 0,1%, у крепленых — на 0,4%. Только эти категории вин показали снижение полочных цен в июле (см. график).

Гендиректор компании «Винторг» Родион Лукманов говорит, что снижение цен на тихие и игристые вина месяц к месяцу наблюдается впервые за четыре года.

По его мнению, это связано в первую очередь со снижением покупательной способности населения, что повлияло на переход потребителей в более низкий ценовой сегмент.

В группе Ladoga говорят, что потребитель все активнее переключается на более дешевую продукцию, в то время как средний и премиальный сегменты продолжают испытывать давление.

Продажи тихого вина падают второй год подряд, замечает руководитель WineRetail Александр Ставцев. По его словам, в первой половине 2026 года некоторые российские производители фиксируют падение реализации более чем на 10% год к году. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июле 2026 года продажи тихого вина снизились на 2,8% год к году, до 31,26 млн декалитров (дал), реализация игристого увеличилась на 3,7%, до 11,8 млн дал.

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На итоговой стоимости такой продукции сказалось и возвращение недорогого импорта, отмечает господин Ставцев. Он говорит, что из-за укрепления рубля торговые сети активно нарастили поставки недорогих вин в категории до 600 руб. за бутылку, а по отдельным позициям — вообще до 500 руб. В основном это вина из Нового Света.

Согласно подсчетам участников алкогольного рынка, в январе—июне 2026 года продажи тихого вина из Аргентины увеличились на 30,8%, до 266,47 тыс. дал, из Чили — на 20%, до 1,33 млн дал, из ЮАР — на 10,2%, до 978,03 тыс. дал. Доля российских тихих вин в общей структуре продаж сократилась с 60,2% до 59,5%, в сегменте игристых — с 71,7% до 70,9%.

Также из-за общего падения продаж алкогольной продукции производители усилили промоактивность, добавляет Родион Лукманов. Ритейлеры переходят к более гибкому ценообразованию, соглашается Александр Ставцев. По его оценке, сейчас по скидкам продается более 60% всего вина в рознице. Дальше повышать цены и перекладывать издержки на покупателя все сложнее — часть аудитории просто выходит из категории вина, переключаясь на пиво и крепкий алкоголь, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Господин Ставцев ожидает, что тенденция к снижению розничных цен на вино будет усиливаться.

В этом году в России наблюдается достаточно хороший урожай винограда, из-за чего на рынке ожидают сокращения закупочных цен на сырье, отмечает эксперт. К тому же перед разливом нового вина многие производители начнут распродавать излишки, так как на складах их держать уже нет никакого смысла, констатирует он. Александр Липилин считает, что начавшееся летом восстановление производства вина пока не отразилось на розничных ценах. В Ladoga говорят, что для устойчивого разворота тренда нужны более длительные периоды снижения цен.

Владимир Комаров