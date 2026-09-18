Полуостров остался без бутылок

Выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов — Крыму — в январе—августе 2026 года упал в годовом выражении на 24,7%, игристых — на 38%. Производство здесь сократилось сильнее, чем в среднем по России. Крымским виноделам не всегда удается разливать и отгружать продукцию в срок из-за проблем с логистикой. Дополнительно на них сказывается нехватка бензина, сырья и резкое сокращение в регионе количества потенциальных потребителей — туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года производство тихого вина в Крыму упало на 24,7% в прошлому году, до 3,44 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Выпуск игристого вина в республике сократился на 38%, до 379,29 тыс. дал. В Севастополе розлив игристого снизился на 10%, до 521,85 тыс. дал. Тихое, наоборот, показало небольшой прирост на 0,9%, но его объем остается относительно небольшим — 633,52 тыс. дал.

Крым — один из ключевых российских винодельческих регионов. На полуостров, согласно РАТК, в январе—августе 2026 года пришлось 19,9% всего произведенного в России тихого и 10,2% игристого вина.

Ситуация в регионе оказалась существенно хуже, чем по рынку в целом.

Совокупное производство тихого вина в России за первые восемь месяцев года сократилось на 14,8% год к году, до 20,46 млн дал, игристого — на 14,6%, до 8,88 млн дал. В соседнем с Крымом Краснодарском крае падение в годовом выражении составило 9,3%, до 9,17 млн дал, и 6,4%, до 5,34 млн дал, соответственно.

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Резкое падение российского виноделия — одна из ключевых тенденций алкогольного рынка в 2026 году. Бизнес связывает это с остановками розлива у нескольких крупных производителей, сокращением розничных продаж под давлением растущих цен и ограниченного ассортимента (см. “Ъ” от 29 июля).

Но на Крыме дополнительно сказались логистические ограничения, считает руководитель WineRetail Александр Ставцев. Сроки поставок растянулись по времени: не всегда вовремя, например, доезжают бутылки и пробки. Это, по словам эксперта, вынуждает местных виноделов сдвигались планы. Основатель крымской винодельни Mancopia Сергей Мишенькин говорит, что из-за нехватки бутылок многие предприятия просто не смогли разлить готовое вино для отгрузки на склады.

Собеседник “Ъ” на винодельческом рынке обращает внимание и на существенно возросшую стоимость логистики: перевозки осуществляются в условиях повышенных рисков, часть компаний в принципе отказывается ездить на полуостров.

Он говорит, что сейчас доставка в регион стоит в среднем в два раза дороже, чем груз бутылок. Это, по словам господина Мишенькина, привело к увеличению стоимости тары на 30–40%.

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Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что в этом году одна из крымских виноделен из-за логистических проблем задержала поставку на две-три недели. Хотя проблемы не у всех. В группе Ladoga говорят, что начиная с конца прошлого года поставки из Крыма идут стабильно.

На сложности с логистикой наложились проблемы с электроэнергией на полуострове, говорит Александр Ставцев. С июля отключения электричества в Крыму стали привычными. Одновременно, по словам эксперта, виноделам часто не хватает топлива. Дополнительным фактором снижения производства эксперт называет плохой урожай белых сортов винограда в 2025 году. Тогда из-за засухи не удалось собрать достаточно шардоне, это привело к тому, что игристое вино начали выпускать из каберне совиньон и других классических красных сортов, что ранее считалось неоправданно дорогим.

Но прошлогоднее сырье, по словам господина Ставцева, в любом случае уже практически закончилось. Урожай 2026 года в свою очередь только начинает поступать на рынок. Эксперт замечает, что из-за проблем с виноградом некоторые производители были вынуждены даже приостановить выпуск продукции. Еще один фактор — плохой сбыт из-за падения в этом году турпотока в Крым. Обычно путешественники потребляют на полуострове значительным объем вина (см. “Ъ” от 25 августа).

Александра Ставцев, впрочем, рассчитывает, что резкий спад производства вина в Крыму будет временным. Продукция местных компаний в ценовой категории до 800 руб. за бутылку в рознице пользуется большим спросом. Сергей Мишенькин добавляет, что в этом году в Крыму наблюдается хороший урожай винограда.

Владимир Комаров