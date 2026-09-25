«Интерфакс»: акцизы на пиво и вино в РФ поднимут до 6% и 6,8%

В России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В 2027 году их ставка может вырасти до 6 и 6,8% соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В следующем году акциз на пиво крепостью более 8,6% может вырасти с 33 до 35 руб. за литр, в 2028 году — до 36 руб., а в 2029 году — до 37 руб.

Ставку для обычных некрепленых вин в 2027 году предлагается увеличить с 148 до 158 руб. за литр, в 2028 год — до 164 руб., в 2029 году — до 171 руб. На игристые вина сбор может вырасти до 170 руб., в 2028 году — до 177 руб., в 2029 году — до 184 руб.