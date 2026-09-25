«Интерфакс»: акцизы на пиво и вино в РФ поднимут до 6% и 6,8%
В России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В 2027 году их ставка может вырасти до 6 и 6,8% соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
В следующем году акциз на пиво крепостью более 8,6% может вырасти с 33 до 35 руб. за литр, в 2028 году — до 36 руб., а в 2029 году — до 37 руб.
Ставку для обычных некрепленых вин в 2027 году предлагается увеличить с 148 до 158 руб. за литр, в 2028 год — до 164 руб., в 2029 году — до 171 руб. На игристые вина сбор может вырасти до 170 руб., в 2028 году — до 177 руб., в 2029 году — до 184 руб.
Для покупателей повышение акциза обычно означает рост розничной цены: после увеличения сбора на пиво с 1 января 2025 года подорожала прежде всего наиболее доступная продукция. В декабре 2023 года производители также предупреждали торговые сети о повышении цен на алкоголь, связывая его не только с акцизами, но и с удорожанием спирта, материалов и логистики.
Для виноделов повышение нагрузки ограничено возможностью переложить ее на потребителя. Средства, которые производители вина из российского винограда могут вернуть из уплаченного акциза, предназначены для инвестиций в виноградники и модернизацию, поэтому использовать их для сдерживания отпускных цен нельзя.
В апреле 2025 года рост цен на вино, вызванный повышением пошлин, акцизов и производственных издержек, сопровождался снижением спроса и переходом части покупателей на другие виды спиртного. Полностью заместить импортное вино российским производством не получается: в импорте преобладает белое вино, а внутри страны — красное.