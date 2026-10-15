СКР завершил расследование дела иноагента Аскерова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, игрок призывал к посягательствам на жизнь чиновников и нанесению ударов по России.