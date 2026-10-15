СКР завершил расследование дела иноагента Аскерова
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, игрок призывал к посягательствам на жизнь чиновников и нанесению ударов по России.
Согласно пресс-релизу СКР, господин Аскеров (иноагент) также оправдывал террористические атаки ВСУ и нарушил порядок деятельности лица, признанного иностранным агентом. «Получены доказательства, которые в полной мере опровергают ложные утверждения фигуранта»,— заявили в СКР, не приведя подробностей.
Минюст признал Ровшана Аскерова иноагентом в декабре 2022 года, он был заочно арестован. СКР говорил, что фигурант публиковал в соцсети ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова. В январе 2025 года Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. В феврале 2025-го суд арестовал его счета из-за долгов в 130 тыс. руб., он объявлен в розыск.