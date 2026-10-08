Производство алкоголя с начала 2026 года снизилось на 1,8%
08.10.2026, 08:00
В январе—сентябре 2026 года производство алкогольной продукции в России снизилось на 1,8% год к году, до 805,85 млн декалитров (дал). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно этим подсчетам, выпуск спиртных напитков крепче 9% сократился на 6,1% год к году, до 73,67 млн дал, разлив водки уменьшился на 6,7%, до 48,88 млн дал, коньяка — на 13,5%, до 4,93 млн дал, других спиртных напитков — на 16,1%, до 5,8 млн дал. Рост производства отмечается только у ликероводочных изделий — на 4,9%, до 14,05 млн дал. Разлив слабоалкогольной продукции снизился на 54,9% год к году, до 510,4 тыс. дал.
Выпуск тихого вина в январе—сентябре 2026 года сократился на 8% год к году, до 24,63 млн дал, игристого — на 5,6%, до 11,54 млн дал. Более выраженное падение отмечается у ликерных вин — на 42,6%, до 563,7 тыс. дал, а также у плодовой продукции — на 30,8%, до 804,3 тыс. дал.
По данным РАТК, производство напитков брожения в России снизилось в январе—сентябре текущего года на 0,8%, до 694,07 млн дал. Выпуск пива сократился на 0,6%, до 593,09 млн дал, пивных напитков — на 3,3%, до 88,44 млн дал. Разлив сидра, пуаре и медовухи вырос на 7,5%, до 12,53 млн дал.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает снижение выпуска алкоголя в целом в том числе с изменением политики ритейлеров и производителей. Из-за сокращения потребления такой продукции сети и предприятия не хотят рисковать и стали меньше продукции выпускать на склад, поясняет он. «Сейчас все стараются работать от заказа до заказа»,— констатирует эксперт.
Производство алкоголя в России снижается уже второй год. По этой причине также сокращается выпуск спирта.