Производство алкоголя с начала 2026 года снизилось на 1,8%

В январе—сентябре 2026 года производство алкогольной продукции в России снизилось на 1,8% год к году, до 805,85 млн декалитров (дал). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно этим подсчетам, выпуск спиртных напитков крепче 9% сократился на 6,1% год к году, до 73,67 млн дал, разлив водки уменьшился на 6,7%, до 48,88 млн дал, коньяка — на 13,5%, до 4,93 млн дал, других спиртных напитков — на 16,1%, до 5,8 млн дал. Рост производства отмечается только у ликероводочных изделий — на 4,9%, до 14,05 млн дал. Разлив слабоалкогольной продукции снизился на 54,9% год к году, до 510,4 тыс. дал.