Виски Dewar’s будет разливаться в Туле

Как стало известно “Ъ”, Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ), где совладельцем выступает «Росспиртпром», может начать контрактное производство виски Dewar’s — бренд транснационального производителя алкоголя Bacardi. Предприятие уже получило декларацию на поставку соответствующего дистиллята для розлива. Это сотрудничество позволит усилить присутствие Bacardi на российском рынке, а для ТВЗ — нарастить продажи за счет популярной импортной марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Тульский винокуренный завод 1911 в конце августа 2026 года получил декларацию о соответствии на ввоз вискового дистиллята Dewar’s, следует из реестра Росаккредитации. Объемы поставок не указаны, но речь идет о серийных поставках, рассчитанных до 2031 года. Бренд виски Dewar’s принадлежит транснациональной Bacardi. Компании договорились о контрактном розливе такой продукции в России, говорят два источника “Ъ” на алкогольном рынке. В Bacardi на запрос “Ъ” не ответили. В ТВЗ от комментариев отказались.

Bacardi — крупный транснациональный производитель и дистрибутор алкоголя. Развивает напитки Bacardi, Martini, Grey Goose, William Lawson’s и другие. Выручка российского подразделения ООО «Бакарди Рус» в 2025 году выросла на 10,94% год к году, до 51,53 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 85,91%, до 401,36 млн руб.

Тульский винокуренный завод 1911 создан на базе дореволюционного и советского предприятия. В портфель компании входят водки «Пронская», Ikra, виски Noble Stage, джин Beatly. По собственным данным, компания способна выпускать 130 млн бутылок алкогольной продукции в год. В августе 2025 года крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» приобрел 51% долей в ТВЗ, еще 29% принадлежат Дмитрию Гительману, 20% находятся на балансе самой компании. Согласно СПАРК, выручка ТВЗ в 2025 году увеличилась почти на 25% год к году, до 10,18 млрд руб., чистая прибыль — примерно в 3,5 раза, до 431,96 млн руб.

Это не первое сотрудничество между Bacardi и ТВЗ. С 2023 года на заводе в Туле по лицензии выпускается принадлежащий международной компании виски Oakheart. Кроме того, Bacardi в России разливает другой виски — William Lawson’s, но на мощностях Novabev Group.

Для Bacardi дополнительный розлив в России позволит расширить присутствие на местном рынке, говорит креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. ТВЗ же сможет наращивать собственные продажи в условиях обострения конкуренции и снижения спроса на алкоголь в России, считает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. Кроме того, за счет наличия лицензии на розлив значимых импортных брендов торговые сети будут лояльнее относиться к компании, добавляет он.

3 процента составляет доля виски Dewar’s на российском рынке, по данным BrandLab

Российский рынок виски за последние несколько лет сильно изменился: выросло локальное производство, появилось множество новых марок, в том числе мимикрирующих под зарубежные, напоминает управляющий партнер бренд-консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко. Поэтому Dewar’s сегодня приходится, скорее, заново бороться за долю рынка, замечает он, хотя известные международные бренды сохраняют репутационное преимущество. По оценке господина Еременко, Dewar’s остается достаточно сильным брендом на российском рынке с долей около 3% в сегменте виски. Разливаемая в России продукция будет заметно доступнее по цене для потребителей, замечает Станислав Кауфман.

Фактически Bacardi получает возможность конкурировать по стоимости с российскими производителями, но с существенно более сильным брендовым капиталом, соглашается господин Еременко.

В России сегодня по-прежнему есть существенный интерес к зарубежному виски, отмечает господин Кауфман. Местные производители еще не вышли на международный уровень по качеству, считает он. Как ранее сообщал “Ъ”, в январе—июне 2026 года на долю зарубежных производителей пришлось 33,8% продаж среди 15 наиболее востребованных в России марок виски. В годовом выражении этот показатель увеличился на 4,6 процентного пункта.

Владимир Комаров