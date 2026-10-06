Этил испаряется

В январе—августе 2026 года производство этилового ректификованного спирта в России сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом. В августе выпуск такой продукции упал более чем на 61%. Причина кроется в снижение объемов разлива алкоголя и изменением порядка уплаты акциза, вступившим в силу в июле этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Производство спирта этилового ректификованного в январе—августе 2026 года снизилось на 21% год к году, до 26,13 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В августе этого года выпуск такой продукции упал сразу на 61,17% в годовом выражении, до 1,85 млн дал. Этот спирт выступает в том числе в качестве основного сырья при производстве крепкой алкогольной продукции. Согласно оценке РАТК, производство этилового спирта в целом в России снизилось на 17,12% год к году, до 40,24 млн дал, в августе — почти на 57%, до 3,04 млн дал.

Председатель «Союзконьяка» и депутат Госдумы Владислав Резник связывает спад производства спирта со снижением выпуска алкогольной продукции, продолжающимся уже около двух лет. По итогу января—августа 2026 года производство алкоголя в целом в России снизилось на 7,2% год к году, до 684,11 млн. Разлив снижается в том числе по причине сокращения спроса на такую продукцию.

При этом более выраженное сокращение выпуска спирта связано с уменьшением закупок и пересмотром производственных планов со стороны производителей, говорит вице-президент D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал») Алевтина Хасанова. Дополнительное влияние оказывают рост акцизов на спирт и минимальных розничных цен, дорогое финансирование и стремление не замораживать оборотный капитал в создании запасов, добавляет она. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук связывает снижение выпуска спирта с ростом финансовых издержек. Теперь алкогольные компании приобретают сырье в основном по предоплате, что не позволяет им закупать его в больших количествах, поясняет эксперт.

Рынок спирта имеет ярко выраженную сезонность и его производство обычно растет к четвертому кварталу, поясняет Владислав Резник. Но, по его оценке, в 2026 году скачок спроса на спирт пришелся на май—июнь. Он связывает это с изменением порядка уплаты акциза. До 1 июля 2026 года покупаемый производителями алкоголя спирт не облагался акцизами — его оплачивали только в момент отгрузки готовой продукции. Сейчас уплачивать акциз необходимо в момент закупки спирта у его производителя. В преддверии перехода на новую систему практически все производители алкогольной продукции сформировали повышенные запасы спирта, констатирует господин Резник. По его мнению, производителям потребуется некоторое время для оптимизации запасов и сбыта в новых условиях.

До конца 2026 года выпуск спирта, вероятно, останется под давлением, прогнозирует Алевтина Хасанова. Но она не исключает, что после августовского провала темпы снижения могут частично нормализоваться. Владислав Резник не ожидает, что столь значительные темпы снижения производства спирта сохранятся до конца текущего года. Впереди традиционно более активный для алкогольного рынка период, когда увеличиваются производство и поставки продукции к предновогоднему сезону, поясняет он.

В 2026 году особенно сложно спрогнозировать пик поставок в предновогодний период, говорит Сергей Гладыщук. Как правило, многие торговые сети заблаговременно с поставщиками обсуждают заказы на зимний сезон, но этой осенью еще не все крупные торговые сети спрогнозировали объемы закупок на декабрь, констатирует он.

Для спиртовых предприятий снижение загрузки производственных мощностей, безусловно, оказывает давление на себестоимость, говорит Владислав Резник. По его оценке, существующие в России мощности способны выпускать спирт вдвое больше необходимого. Они работают на предельно низкой загрузке и имеют огромный запас для увеличения, отмечает эксперт. По его словам, на фоне снижения спроса в 2026 году крупнейший производитель спирта в стране «Росспиртпром» законсервировал один из своих заводов и еще два предприятия прекратили деятельность и сдали лицензии.

Владимир Комаров