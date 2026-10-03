Со среднего снимут спрос

Виски и коньяк могут заметно подорожать. С 2027 года правительство планирует повысить пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных стран». Это даст федеральному бюджету дополнительные 10 млрд руб. ежегодно — такое обоснование указано в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027-2029 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сейчас крепкий алкоголь облагается ввозной пошлиной в 20% от стоимости. Как повышение ставки может отразиться на конечной цене бутылки, пояснил президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский:

«Основной импорт к нам идет, как это ни странно прозвучит, не из бывших стран СССР, а с дальнего зарубежья — 4,3 млн литров за первые восемь месяцев 2026 года было ввезено. Сейчас действует ставка пошлины 20%, но не менее €3 за литр. То есть сейчас на таможне платят примерно €2,1 на бутылку 0,7. Если ставка повысится до €5 за литр, то €2,1 превращается в €3,5 на бутылку. Соответственно, скотч, ирландский виски, бурбон получат прибавку в €1,4 на каждую бутылку.

До полки это доедет, ну, примерно в районе плюс 200-215 руб. на каждую бутылку 0,7 литра.

Таможня, безусловно, смотрит минимальные цены, чтобы виски, которые стоят 100 фунтов, не привезли за 5 фунтов. Но тем не менее, при новой ставке, предположим, €5 за литр, стоимость бутылки поднимется до €10,5 — то есть €3,5 на бутылку пошлина. Если от €10,5 до €17,5 бутылка заявлена, то пошлина вырастет чуть меньше. А после €17,5 изменений не будет вообще никаких. Большинство односолодовых виски укладываются в диапазон в районе от 10 до 20 фунтов».

Пока правительство не уточняет, на сколько может быть повышена пошлина. Но в любом случае импортеры алкоголя постараются использовать оставшиеся до января три месяца, чтобы закупить партии еще по старой цене, отметил президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер:

«Мы не говорим о полной замене ассортимента.

Существующая продукция останется на рынке, но только государство с этого получит дополнительный приход в бюджет. Здесь вопрос еще с импортерами алкоголя: потребуется большая ликвидность непосредственно для закупки, поскольку поднимутся затраты, будут ввозить достаточно большой объем и затаривать склады. Здесь будет очевидная экономическая выгода в этом, поэтому действительно будут больше объемы поставок, чтобы по сниженным пошлинам это все привезти, и затаривание рынка будет достаточно весомым».

С 2027 года рынок алкоголя ждет повышение не только импортных пошлин, но еще и акциза. Ставки вырастут на 6,5%, следует из новых поправок к Налоговому кодексу. Причем запланировано, что акциз будет ежегодно увеличиваться, и к 2029-му он будет выше нынешнего на 15%. В этих условиях самым устойчивым выглядит премиум-сегмент, говорит директор компании «Мерлин», которая занимается поставками элитного алкоголя из Китая, Михаил Назаров:

«На премиум-сегмент повышение пошлин никак не отразится, потому что цена на полке суперпремиального товара у нас в районе 35-45 тыс. руб. Если его будут продавать на 200-300 руб. дороже, никакую роль это не сыграет.

Что касается среднего сегмента, который у нас стоит в федеральных локальных сетях, да, конечно, это отразится на спросе.

Пока цены поднимать мы не будем и начнем договариваться с заводами-изготовителями, чтобы нам компенсировали сумму при будущих поставках».

Потребление спиртного в России снизилось до восьми литров чистого спирта на душу населения, писал РБК по итогам 2025 года. И объемы продолжают снижаться. Самое заметное падение заметно в таких категориях, как водка, коньяк и виски.

Светлана Белова