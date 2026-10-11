Все начиналось за здравие

За восемь месяцев текущего года закавказская республика заняла первое место среди стран—экспортеров вина в РФ по объему ввезенной продукции. Для сравнения: объем ввоза из Италии, занявшей вторую строчку, составил 2,26 млн дал, что на 7,8% меньше год к году. Частичный запрет грузинских вин совпал со снижением спроса на такую продукцию со стороны российских потребителей. По данным Росалкогольтабакконтроля, в РФ розничные продажи тихого вина, которое больше всего производят грузинские компании, в январе—июне 2026 года снизились на 2,7% год к году, до 26,38 млн дал.