Все начиналось за здравие
РФ частично запретила ввоз грузинского вина и минеральной воды
11.10.2026, 14:41
Впервые с 2006 года Роспотребнадзор временно приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также отделения компании Coca-Cola. Доля продукции винных компаний, попавших под запрет, составляет около 75–80% всего винного экспорта Грузии в РФ. Для грузинских властей, старающихся выстроить прагматичную линию в отношениях с Москвой, решение российского регулятора, похоже, стало неожиданным.
О том, что двадцать лет спустя после всеобъемлющего эмбарго 2006 года Россия снова вводит частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды, стало известно из сообщения Роспотребнадзора от 9 октября. В документе говорится, что временный запрет на импорт и оборот в РФ касается продукции семи крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков. Решение обосновывается несоответствием этих товаров стандартам качества и безопасности, установленным в РФ. В частности, по органолептическим и физико-химическим показателям.
Среди компаний, попавших под запрет, крупнейшие грузинские производители вина АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» (Tbilvino), ООО «Братья Асканели» (Askaneli Brothers), ООО «Вайнмен» (Wine Man). А также АО «Грузинская пивная компания» (бренд Zedazeni) и «Хелси Вотер» (Healthy Water) — минеральная вода «Набеглави». Прекращен импорт продукции тбилисского завода Coca-Cola. Уже на следующий день после решения Роспотребнадзора частично ограничить импорт грузинского вина и минеральной воды российские торговые сети начали убирать эти товары с полок магазинов.
В целом товарооборот между Грузией и Россией в январе—августе 2026 года превысил $2 млрд, что на 19,1% больше год к году, по данным статистической службы Грузии. Россия за полгода поставила в Грузию товаров на сумму около $1,5 млрд. Экспорт грузинских товаров в Россию вырос на 4,1%, до $500,7 млн.
Доля продукции винных компаний, попавших под запрет Роспотребнадзора, составляет около 75–80% всего винного экспорта Грузии в РФ.
Эти производители считаются в Грузии системообразующими. По данным участников российского алкогольного рынка, на долю вин из Грузии в РФ по итогам января—августа 2026 года пришлось 9,4% от общего объема. За этот период в Россию было ввезено 3,67 млн декалитров (дал), что на 2,2% меньше год к году.
За восемь месяцев текущего года закавказская республика заняла первое место среди стран—экспортеров вина в РФ по объему ввезенной продукции. Для сравнения: объем ввоза из Италии, занявшей вторую строчку, составил 2,26 млн дал, что на 7,8% меньше год к году. Частичный запрет грузинских вин совпал со снижением спроса на такую продукцию со стороны российских потребителей. По данным Росалкогольтабакконтроля, в РФ розничные продажи тихого вина, которое больше всего производят грузинские компании, в январе—июне 2026 года снизились на 2,7% год к году, до 26,38 млн дал.
Снижается и ввоз минеральной продукции из Грузии. В августе Россия сократила ввоз грузинской минералки втрое — до минимальных с июня 2022 года €2,5 млн, следует из данных грузинской таможни, на которые ссылалось ранее «РИА Новости».
Не исключено, что изъятая продукция будет уничтожаться, как это произошло в 2006 году, во время правления президента Саакашвили, когда после кризиса в отношениях между Тбилиси и Москвой РФ запретила ввоз практически всех грузинских товаров, в том числе сельхозпродукции, закрыла российско-грузинскую границу и прекратила прямые авиарейсы. После смены власти в Грузии в 2012 году Москва и Тбилиси смогли договориться о поэтапной отмене запретов. Позднее Россия восстановила прямые авиарейсы с грузинскими городами.
Последние годы МИД РФ неоднократно хвалил грузинские власти за «прагматичную линию» в отношениях с Москвой, имея в виду, что с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Тбилиси не ввел санкции против России и официально запретил гражданам страны выезд на Украину для участия в боевых действиях. Всего несколько дней назад официальный представитель МИДа Мария Захарова высказала одобрение в адрес действующего грузинского руководства за «прагматичный подход», нежелание «разрывать экономические связи с Москвой».