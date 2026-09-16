Россия начала поставлять водку в Парагвай

В 2026 году Россия ввезла в Парагвай почти 7,5 т водки на сумму более $13 тыс. Поставки этой алкогольной продукции в южноамериканскую страну осуществлены впервые, сообщает «Агроэкспорт». Там уточнили, что это первая поставка какой-либо продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года, когда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за восемь месяцев 2026 года производство водки в России снизилось до 39,64 млн дал. Это на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. В целом за январь-август производство всего алкоголя сократилось на 7,2%, до 684,1 млн дал. Наибольшее снижение продемонстрировала категория слабоалкогольной продукции. Производство алкоголя в России сокращается вслед за спросом на него.

О продажах водки в России — в материале «Ъ» «Icon вынесли народу».