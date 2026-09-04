В 18 регионах России ограничат продажу алкоголя в День трезвости

В День трезвости 11 сентября в 18 регионах России розничная продажа алкоголя будет ограничена в течение суток, сообщает «РИА Новости».

Полный суточный запрет на розничную торговлю спиртным введут в пяти республиках: Алтае, Бурятии, Марий Эл, Удмуртии и ДНР. Также ограничения коснутся Забайкальского и Камчатского края; Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областях, а вместе с тем Еврейской автономной области. Кроме того, будут введены ограничения в Севастополе и Запорожской области.

Впервые дата Дня трезвости была установлена в 1913 году, за год до принятия сухого закона Николая II. В современной России традицию возобновили в 2005 году по инициативе Русской православной церкви. С 2014 года праздник официально поддерживается Минздравом РФ.