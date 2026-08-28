Алкоголь обогнал квоту

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов. Это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В первой половине 2026 года средняя доля российских марок вин в ассортименте «магазинов у дома» составила 37,55%, увеличившись в годовом выражении на 11,75 процентного пункта (п. п.). Это следует из совместного исследования экспертов «Винного гида России» Роскачества и агентства «БЛГ-сервис». В гипермаркетах доля российской винной продукции выросла на 8,1 п. п. год к году, до 29,67%, супермаркетах — на 7,1 п. п., до 24,57%, алкомаркетах — на 5,32 п. п., до 28,97%, дискаунтерах — на 3,7 п. п., до 37,5%. Самая низкая средняя доля местного вина наблюдается в специализированных винотеках — 16,5%, увеличившись к прошлому году на 1,3 п. п.

Согласно исследованию, среди гипермаркетов лидером стала дальневосточная сеть «Самбери», где доля отечественной продукции достигла 63% от ассортимента. Среди «магазинов у дома» максимальный показатель у уральской сети «Кировский» — 72%, среди специализированных алкогольных магазинов — у поволжской «Горилки» — 72%. В категории супермаркетов лидирует красноярский «Красный Яр», где российские вина занимают 51% ассортимента. Москва и Подмосковье лидируют по другому показателю — широте выбора российского вина. В столичной агломерации в гипермаркетах «Ашан» аудиторы насчитали 421 российское вино, в «Гиперглобусе» — 412. Российские вина основную долю продаж занимают в ценовой категории до 800 руб.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), российская продукция занимает примерно 13–25% ассортимента тихих вин в зависимости от формата магазина и свыше 40% в сегменте игристых вин. В зависимости от формата в торговых сетях представлено от 40 до более чем 560 видов российского вина, добавляют в АКОРТ.

Елена Зарицкая, гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо», июнь 2026 года, в интервью “Ъ”: На самом деле не все импортные вина так уж хороши и интересны.

Российское вино на полке фактически преодолело барьер физической доступности, считает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, во многих сетях доля местной продукции уже значительно превышает обсуждаемый ориентир в 20%. В апреле 2026 года замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что с 1 марта 2027 года ожидается запуск «российской винной полки», в рамках которой предполагается установление минимальной доли локальной продукции в рознице на уровне 20%.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов говорит, что многие федеральные ритейлеры естественным образом выполняют предполагаемые законопроектом нормативы на практике. Но для гарантированного обеспечения обязательной доли объемы производства российских вин в разных ценовых сегментах должны превышать потребности всего рынка, добавляет он. Владелец сети «Раковая» Евгений Ничипурук не видит никакой необходимости в дополнительных мерах со стороны государства для стимулирования этого процесса, так как предложение российских вин в общепите постепенно увеличивается.

Введение квоты в 20% будет наиболее болезненным и наиболее неэффективным именно для винотек, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Например, есть магазины, которые посвящены вину одного стиля или работают только в рамках конкретных стран. Впрочем, само по себе увеличение доли российских вин на полке еще не гарантирует устойчивый рост продаж, отмечает гендиректор «БЛГ-сервиса» Алексей Булгар. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе—июне 2026 года доля российской продукции в общей структуре продаж за счет этого сократилась с 60,2% до 59,5%, в сегменте игристых — с 71,7% до 70,9%. Год к году продажи российских вин в первой половине 2026 года снизились на 4,9%, до 17,02 млн декалитров (дал). Спрос на российские игристые вина увеличился на 2,3% год к году, до 7,38 млн дал. Продажи вина в целом в России также снижаются (см. “Ъ” от 29 июля).

Владимир Комаров, Дарья Андрианова