Спиртное ставят на колеса

Переход логистов на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года ограничил возможности использования ИП в качестве подрядчиков для перевозки алкоголя: система физически не позволяет предпринимателям получить необходимые разрешения. Это может привезти к росту цен на транспортировку и проблемам с поставками в новые регионы, куда отказываются ездить системные логисты. Теперь малые пивовары через «Опору России» пытаются убедить Минфин легализовать перевозку пива и пивных напитков силами ИП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

«Опора России» обратилась в Минфин с просьбой поддержать изменения в законодательство, которые позволят индивидуальным предпринимателям осуществлять перевозки пива и пивной продукции. Об этом говорится в письме организации на имя замминистра финансов Алексея Сазанова от 22 сентября (копия есть у “Ъ”). В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно закону о производстве и обороте алкоголя (171-ФЗ), заниматься его логистикой могут только организации, в число которых с правовой точки зрения ИП не входят, следует из письма «Опоры России». Предприниматели тем не менее занимались такой перевозкой: на них приходится до двух третей грузового автопарка, говорит председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский.

Господин Хавский поясняет, что проблема появилась 1 сентября 2026 года, когда логистический рынок перешел на электронные перевозочные документы (ЭПД). Эксперт объясняет, что система физически не позволяет ИП получить необходимые разрешения. Сейчас перевозки алкоголя ИП продолжаются по бумажным накладным, объясняет собеседник “Ъ” в правительстве. Это, по его словам, вероятно, продлится в течение переходного периода, до 1 марта 2027 года. После предпринимателей начнут штрафовать за отсутствие электронных документов.

В дальнейшем, по словам источника “Ъ”, готовности разрешать перевозку алкоголя силами ИП у властей нет. Он связывает это со сложностью контроля: индивидуальных предпринимателей тяжелее отслеживать и привлекать к ответственности в случае возникновения проблем, поясняет он. Если позиция не поменяется, часть компаний может столкнуться со сложностями при организации поставок.

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Игорь Хавский говорит, что требования к организации поставок едины для крепкого алкоголя и пива. Но в первом случае производством и дистрибуцией занимаются крупные компании, которые часто имеют собственные логистические мощности. На рынке пива много небольших игроков, работающих с ИП. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что малые предприятия производят 5,4% российской пивоваренной продукции. Но в общей сложности это 2 тыс. компаний. Остальной рынок формируют три крупных и 60 средних игроков. Эксперт замечает, что рисков из-за сотрудничества небольших пивоваров с ИП никогда не возникало.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет крупные пивоваренные компании) Вячеслав Мамонтов поясняет, что ИП допущены к розничной продаже пива и часть доставки на «последней миле» такие продавцы вели собственными силами. Сейчас этот объем перераспределяется на перевозчиков в форме юрлиц.

Игорь Хавский говорит, что крупные логистические компании, как правило, не готовы доставлять товары в новые регионы из-за высоких рисков. Отправляющийся в них транспорт фактически не страхуется, и на перевозку всего продовольствия, включая алкоголь, соглашаются только ИП. Господин Небольсин риском сокращения предложения перевозки считает рост цен. Логистика для пивоваров за год, по его словам, и без того с начала года выросла на 25% из-за топливных расходов. Замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян считает, что допуск к перевозке пива и пивных напитков ИП позволит расширить круг перевозчиков и усилить конкуренцию в сегменте.

«Опора России» в своем обращении указывает, что права ИП в сегменте транспортировки алкоголя могут быть ограничены. Вячеслав Мамонтов также считает, что допускать ИП к перевозкам алкогольной продукции возможно при их полной идентификации в госсистемах, соблюдении требований прослеживаемости.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров, Наталья Скорлыгина