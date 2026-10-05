Банка от легенды

Как стало известно “Ъ”, легенда мирового хоккея Александр Овечкин запускает собственный пивной бренд OVI, производством напитка займется одна из крупнейших российских пивоваренных компаний «Пивоварни Бочкарев». Целая линейка пива появится в отечественной рознице, а позже, возможно, и у зарубежных ритейлеров уже до конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Александр Овечкин и президент группы «Арнест» Алексей Сагал

Фото: Пресс-служба «Пивоварни Бочкарев» Хоккеист Александр Овечкин и президент группы «Арнест» Алексей Сагал

Фото: Пресс-служба «Пивоварни Бочкарев»

О том, что до конца 2026 года в российской рознице и заведениях общепита появится новый бренд пива OVI, “Ъ” сообщили в компании «Пивоварни Бочкарев», которая займется ее выпуском. Марка будет ассоциироваться с легендой мирового хоккея Александром Овечкиным. В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво. В рознице пиво будет стоить примерно 100 руб. за банку.

OVI выходит на один из крупнейших потребительских рынков России. По данным Росстата, в 2025 году в стране было произведено около 930 млн дал пива. В прошлом году производство безалкогольного пива в России выросло на 27%, а в первом квартале 2026 года — еще на 6,6% год к году. При этом безалкогольное пиво пока занимает около 3% рынка, сохраняя потенциал дальнейшего развития.

«Пивоварни Бочкарев» входят в ГК «Арнест» Алексея Сагала. Выпускает такие марки пива, как «Бочкарев», «Охота», «Крушовице». По итогам 2025 года по объему производства компания заняла третье место в РФ, выпустив 101,69 млн дал пива, что, по данным участников рынка, на 9,3% больше год к году.

Александр Овечкин — воспитанник московского «Динамо», трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталс». В апреле 2025 года Александр Овечкин превзошел «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. По итогам сезона-2025/26 на счету Александра Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В «Пивоварнях Бочкарев» подчеркивают, что это будет не классическая рекламная коллаборация со звездой: спортсмен непосредственно участвует в создании концепции бренда и самого продукта.

После того как продажи новой марки пива будут запущены в России, партнеры планируют начать поставки за рубеж.

«Я давно хотел создать свое пиво — такое, которое нравилось бы мне самому. Я люблю светлые сорта с чистым, сбалансированным вкусом»,— заявил господин Овечкин, чьи слова “Ъ” передала пресс-служба «Пивоварен Бочкарев».

В свою очередь, президент группы «Арнест» Алексей Сагал говорит, что у компании есть профессионалы, качество, технологии, а своей миссией компания видит создание сильных российских брендов. Гендиректор «Пивоварен Бочкарев» Елена Столбовских отмечает, что для производителя OVI это «принципиально новый подход к запуску и построению сильных брендов».

Запуск Александром Овечкиным собственного сорта вписывается в глобальный тренд. Так, например, боец смешанных единоборств Конор Макгрегор создал ирландский виски Proper No. Twelve, проданный в 2021 году за $600 млн. Баскетболист Майкл Джордан вместе с другими владельцами клубов НБА основал бренд премиальной текилы Cincoro, в число совладельцев которого позднее вошли теннисистка Серена Уильямс и бейсболист Дерек Джитер. Рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон развивает бренд текилы Teremana: за первый год в США было продано 1 млн ящиков этой продукции.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталс», в интервью блогеру Амирану Сардарову, в июле 2024 года: После хоккея, когда ты уставший, пара бокалов пива — нормальное явление.

По мнению независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, для «Пивоварен Бочкарев» сотрудничество с Александром Овечкиным — хороший маркетинговый ход, гарантирующий всплеск продаж продукции на первом этапе. В то же время партнеры запускают новый бренд в тот момент, когда спрос на пиво падает. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—августе 2026 года реализация напитков брожения в целом снизилась на 2,4% год к году, до 481,83 млн дал, пива крепостью от 0,5% до 8,5% — на 2,6%, до 408,9 млн дал.

По словам креативного директора брендингового агентства Kaufman Станислава Кауфмана, при сотрудничестве со знаменитостями обычно есть две основные схемы: выплата производителем крупного гонорара за использование имени и образа известной персоны либо предоставление доли в бренде. Иногда эти схемы комбинируются. Большинство подобных коллабораций имеют короткий срок, поскольку бренду требуется долгосрочная стратегия развития, отмечает эксперт. Но, считает он, в случае с брендом OVI, учитывая популярность Александра Овечкина и возможности «Пивоварен Бочкарев», можно ожидать появления на пивном рынке долгоиграющего крепкого бренда.

Халиль Аминов, Владимир Комаров, Владимир Лавицкий