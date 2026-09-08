Спиртному открылись алтайские виды

Введенный полгода назад запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в определенные часы в будни оказался слишком жесткой мерой по борьбе с пьянством — к такому выводу пришли власти Республики Алтай. Жители уже пожаловались на неудобство при покупке спиртного. Общественники заявили, что ограничения не должны нарушать права населения на «свободное распоряжение своим досугом». Одновременно с этим глава региона Андрей Турчак призвал усилить борьбу с «наливайками» — заведениями, которые под видом общепита круглосуточно торгуют спиртным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство Республики Алтай подвело итоги действия новых правил розничной продажи алкоголя. С 1 марта 2026 года по воскресеньям и в праздничные дни реализация спиртного в магазинах была полностью запрещена, с понедельника по четверг разрешена с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — только с 11:00 до 14:00. Теперь власти решили расширить временные рамки.

Представленный проект постановления продлевает режим продажи алкоголя до 19:00 по пятницам и до 16:00 по субботам. Возобновляется торговля спиртным по воскресеньям с 11:00 до 14:00.

Остальные запреты (в том числе на торговлю алкоголем в торговых точках, расположенных в жилых домах) сохраняются.

«Наше с вами решение было правильным,— заявил глава республики Андрей Турчак.— В то же время мы должны слышать и другую сторону. Жесткие ограничения привели к тому, что многие алкомаркеты мимикрировали под псевдообщепит. При этом многие обычные магазины, где помимо алкоголя продавали хлеб, молоко и другие продукты первой необходимости, вынуждены были закрыться или сократить время своей работы».

По данным региональных властей, с 1 марта 2026 года 33 магазина в многоквартирных домах попали под запрет продажи алкоголя, из них 20 вынуждены были закрыться. «С одной стороны, мы видим необходимость защиты общественного порядка, здоровья граждан от злоупотребления спиртным, с другой — нельзя игнорировать права законопослушных жителей на свободное распоряжение своим досугом»,— заявила, выступая на заседании правительства, председатель республиканской Общественной палаты Татьяна Кончева.

Она представила результаты социологического опроса: 49% жителей региона полагают, что ужесточение контроля над продажей алкоголя в многоквартирных домах необходимо, при этом 43% считают введенные ограничения нарушением прав добросовестных покупателей. Лишь 3% респондентов уверены, что менять ничего не надо. «Добропорядочные граждане оказались ущемлены в своих правах, люди отмечают дискомфорт из-за невозможности приобрести легальный алкоголь в удобное время»,— заключила госпожа Кончева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Айлан Сумачаков, выступая на заседании правительства, сказал, что жесткие меры уже дали результат, снизив уровень «пьяной» преступности (точных данных он не привел). Но теперь ограничения требуют «выверенной настройки с учетом реальной жизни».

«Острее всего ситуация ударила по небольшим магазинам формата "у дома" и торговле в сельской местности,— сказал господин Сумачаков.— В таких магазинах сопутствующая лицензионная продукция обеспечивает от 30% до 50% общего объема выручки, за счет которой и функционировала торговая точка».

Андрей Турчак назвал новый режим продажи алкоголя в республике «точечной корректировкой» и потребовал усилить борьбу против круглосуточно работающих «наливаек». «Они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту работают 24/7,— пояснял он ранее.— Во многих подобных заведениях в меню есть только алкоголь, никакой кухни и реального общественного питания». Господин Турчак поручил министру экономического развития Сергею Боровикову до конца сентября представить «юридически выверенный и согласованный с прокуратурой» алгоритм по ограничению работы таких заведений: «чтобы они закрывались в 23:00, как общепит».

Валерий Лавский, Новосибирск