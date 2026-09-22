Онлайн не булькает

Перспектива легализации продажи алкоголя в интернете разделила российское общество: 56% граждан выступают против инициативы, 44% — поддерживают или скорее поддерживают ее. Мера направлена в первую очередь на продвижение продукции небольших производителей. Однако по мнению противников идеи, ее реализация может привести к доступности спиртного в том числе для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

56% граждан не одобряют идею легализации онлайн-продажи алкоголя через маркетплейсы и отделения «Почты России», показал опрос «Ромир», проведенный в конце лета. Положительно оценили потенциальное нововведение 24% респондентов, еще 20% — скорее одобрили. Против инициативы высказывали преимущественно женщины и потребители старше 60 лет, уточнили в «Ромир».

Прямой запрет на дистанционную продажу алкоголя в России действует с 2007 года. Федеральные власти пытаются снять это ограничение как минимум с 2014 года (см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года). Последний раз частично легализовать онлайн-торговлю спиртным пытались в 2023 году. Тогда правительство РФ подготовило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-торговле российским вином, но документ так и не был принят. Источники “Ъ” на алкогольном рынке говорят, что до сих пор нет принципиального решения легализовать интернет-продажи спиртного.

Директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина замечает, что потребители также часто воспринимают онлайн-продажу алкоголя через призму социальных и организационных рисков. Основная причина неодобрения механизма — повышение доступности продукции для несовершеннолетних. Этот аргумент выбрали 56%, на втором месте среди аргументов — общее увеличение потребления (51%), на третьем — рост доступности и популяризация (49%). Почти 46% противников идеи опасаются увеличения продаж поддельного алкоголя в интернете.

Сторонники легализации онлайн-продажи алкоголя считают, что это сэкономит время на покупку (так ответили 45% сторонников идеи), сделает цены доступными и расширит ассортимент (41%), сообщают в «Ромир». Аналитики замечают, что чаще преимущества видят жители сельской местности.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (представляет крупнейшие маркетплейсы) Артем Соколов не видит риска в введении контролируемой онлайн-продажи алкоголя. Все компании владеют технологиями, позволяющими реализовывать продукцию в соответствии с нормами законодательства, говорит он. «В мире происходит перераспределение покупателей между каналами, и на онлайн приходится около 10% от общего объема продаж алкоголя»,— говорит господин Соколов.

Эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что в онлайн-продажах заинтересованы в первую очередь небольшие производители алкоголя из российского сырья. Им, в отличие от крупных компаний, тяжелее работать с федеральными ритейлерами, объясняет он. Эксперт сомневается, что легализация механизма обострит проблему бесконтрольного алкоголя, и приводит в качестве позитивного примера Китай, где подобный механизм давно доступен потребителям.

Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, напротив, опирается на данные, которые указывают на возможное кратное увеличение потребления алкоголя после легализации онлайн-продаж. Эксперт считает, что надежных инструментов для нивелирования риска повышения доступности продукции для несовершеннолетних у онлайн-платформ сейчас быть не может: любые системы цифровой или биометрической идентификации обходятся.

Александра Мерцалова