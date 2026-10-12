Власти Грузии «изучают ситуацию» с запретом экспорта вин в Россию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правительство страны «изучает ситуацию» в связи с запретом на импорт в РФ продукции грузинских винодельческих компаний и «надеется на изменение подхода». «Мы работаем над этим»,— сообщил глава правительства, передает «Общественный вещатель Грузии».