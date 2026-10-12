Власти Грузии «изучают ситуацию» с запретом экспорта вин в Россию
12.10.2026, 15:20
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правительство страны «изучает ситуацию» в связи с запретом на импорт в РФ продукции грузинских винодельческих компаний и «надеется на изменение подхода». «Мы работаем над этим»,— сообщил глава правительства, передает «Общественный вещатель Грузии».
Спикер парламента Шалва Папуашвили в ходе пресс-конференции выразил «недоумение и удивление» решением Роспотребнадзора. «Причина для нас непонятна, мы сейчас разбираемся в вопросе»,— сообщил спикер и также выразил надежду, что решение «вскоре изменится». Папуашвили назвал торговлю с Россией «рискованной», но заметил, что торговать с ЕС «также рискованно», потому что Брюссель, «в свою очередь, часто говорит о санкциях в отношении Грузии».
С 9 октября Роспотребнадзор запретил по соображениям санитарной безопасности ввоз и оборот в РФ продукции нескольких грузинских компаний, производящих алкогольные и безалкогольные напитки, а также тбилисского завода Coca Cola.
Глава компании Coca Cola Bottlers Georgia Тимур Чкония уточнил, что его предприятие напрямую не осуществляет экспорт в РФ, хотя и не препятствует «оптовикам» закупать напиток и везти в Россию.