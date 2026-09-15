Англия и Шотландия начали «войну виски»

Новый статус английского виски вызвал недовольство в Шотландии. Фактически он получил такое же признание, как шотландский, валлийский и ирландский. И это решение возмутило шотландскую Ассоциацию производителей виски: туда входят, в частности, владельцы брендов Macallan, Chivas и Johnnie Walker.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В шотландской Ассоциации производителей виски считают, что присвоение такого статуса противоречит многолетним традициям и портит репутацию напитка. И с этим трудно не согласиться, заметил сомелье и эксперт по рынку крепкого алкоголя Эркин Тузмухамедов:

«Что такое односолодовый виски? Это продукция, сделанная в одной дистиллерии. Он может быть сделан из пророщенного ячменя, тогда это single malt, или из цельного зерна, тогда это single grain и так далее. То, что предложено, и то, что уже одобрено Британским советом в отношении Гильдии английского виски: им разрешается гнать на одной дистиллерии, а пиво они могут варить в каких-то других пивоварнях.

Дело в том, что дистиллерий в Британии не так много. То есть получается полное размытие уже устоявшегося понятия о том, что такое single-виски. Single-виски — это терруар в плане того, что производство от начала до конца, то есть до готового выдержанного спирта, происходит в одном месте.

Кроме того, ранее был опубликован меморандум, под которым подписались Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, заявив, что хотят обладать самостоятельностью. И вообще многие ожидали, что они вновь объявят референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Дело в том, что, например, индустрия шотландского виски приносит в казну Британии 7 млрд фунтов стерлингов.

Проще сказать так: 25% всего британского продовольственного экспорта — это шотландский виски. Шотландия, будучи независимой, могла бы жить только за счет него. Так что здесь гораздо более глубокие политические мотивы.

В 1887 году в ходе двухлетнего исследования Альфред Барнард посетил все дистиллерии виски, которые на тот момент существовали: 30 в Ирландии, 129 — в Шотландии и 4 — в Англии. В Англии традиционно этот напиток, конечно же, не делали. Напиток кельтский, само слово кельтское. Шотландия долгое время поставляла свой виски в Англию для того, чтобы его перерабатывали на джин. И только на рубеже XIX-XX веков там открыли для себя виски. В Англии сейчас большая часть дистиллерий осуществляют не полный процесс, а лишь перегонку».

В ответ на критику в Английской гильдии виски заявили, что будут защищать новый статус. А чтобы шотландцы оспорили его, придется сначала доказать ущерб бизнесу. Англичане тем временем становятся все более значимым игроком на этом рынке, заметил член Гильдии маркетологов и эксперт по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин:

«В Шотландии сейчас порядка 160 действующих винокурен. В Ирландии — 50, в Англии — столько же. Действительно, было присвоено защищенное географическое наименование английскому виски. Это закономерный процесс, который должен был рано или поздно произойти, и вот это случилось. Если у вас 50 винокурен, наверное, это уже серьезно.

При этом англичане делают виски не хуже. Многим винокурням удалось найти свой вкусоароматический узнаваемый профиль, создать свой стиль, что самое сложное.

По цене эти напитки сопоставимы с шотландскими, но так как репутация еще не наработана, там меньше добавленной стоимости, престижности. Кстати, именно поэтому с этим виски очень охотно работают ботлеры, негоцианты, то есть они тюнингуют виски.

Если задать запрос "1000 самых лучших виски мира", то там будут и английские бренды, половина — от негоциантов и ботлеров. Самая престижная премия, независимый конкурс называется World Whiskies Awards. В этом году в номинации "Лучший односолодовый виски в мире" выиграл шотландский напиток. В 2024-м им был признан English Whisky Sherry Cask Matured, то есть всех шотландцев тогда переиграли. В этом году этот же English Whisky оказался лучшим односолодовым виски малых розливов, Small Batch.

Англичанам пока не хватает традиций, престижа, дистрибуции, репутации, но по качеству они действительно подтягиваются и очень стараются. Многие рестораторы в России уже начали выделять в меню раздел "английский виски"».

Английский виски сейчас экспортируют более чем в 30 стран, а его оборот оценивают примерно в 1 млрд фунтов. Пока стороны обмениваются заявлениями, окончательная спецификация продукта должна быть опубликована 1 октября.

Астон О`Cалливан